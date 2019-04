"הקפיטליזם שבור" - הכלכלן ג'וזף שטיגליץ מסביר מהו סוציאליזם

פרופ' ג'וזף שטיגליץ התיישב בשבוע שעבר בתא בדיינר האהוב עליו במנהטן כשחיוך סקרני, כמעט מרוצה מעצמו, מרוח על פניו. הוא זכה בפרס נובל לפני כשני עשורים על חשיפת האי-צדק והפגמים בכלכלת השוק - והשתמש בקריירה שלו כדי להזהיר מפני הסכנות בריכוז העושר, כדי למתוח ביקורת חריפה על כוח המונופול וכדי לתמוך במסים גבוהים יותר.

כעת, נראה כי סוף כל סוף אנשים מקשיבים לו. "זה היה מאבק", הוא אמר. על העיקרון שעליו נלחם השתלטו כיום כוכבים חדשים מהשמאל, כמו חברת בית הנבחרים אלכסנדריה אוקסיו-קורטז, ועל המומנטום שנוצר כיום אפשר להודות לדמגוגיה של סנטור ברני סנדרס. בסוגיות החשובות שבהן מתמקד שטיגליץ - שכר מינימום גבוה יותר, ביטוח בריאות ציבורי ועוד - יכול היה להשתמש כל מי שרוצה לראות את הנשיא דונלד טראמפ מפסיד ב-2020.

ואולם, סוגיות אלה מדגימות כיצד המלים שאנו בוחרים כדי לדבר על סדר העדיפות הכלכלי שלנו הן חשובות כמעט כמו העדיפויות עצמן.

בשנה שעברה, לראשונה מזה עשור, סקר של גאלופ הראה כי הדמוקרטים אימצו השקפה חיובית יותר על סוציאליזם מאשר על קפיטליזם. שתי המלים האלה ממלאות תפקיד מהותי בבחירות הבאות בארה"ב: כמה דמוקרטים כבר אימצו את ההגדרה של סוציאליסט, שאותה תוקפים הרפובליקאים זה ימים ימימה. אפילו חלק מהאנשים שהרוויחו מהשווקים החופשיים אליבא דאמריקה חוששים כעת ליציבות והישרדות של אותם שווקים. המשקיע המיליארדר ריי דליו אף הרחיק לכת ואמר "הקפיטליזם שבור".

ברני סנדרס אי־פי

לדעתו של שטיגליץ, חלה אי-הבנה מהותית של המונחים עצמם - והתיאוריות הכלכליות שמאחוריהן - שאיפשרו את הפיכת המלים לכלי נשק.

"המשמעות של המלים השתנתה עם הזמן", אמר שטיגליץ, יו"ר מועצת היועצים הכלכליים תחת ממשל קלינטון ולשעבר כלכלן בכיר בבנק העולמי, "והן נהפכו לנושא של מלחמת מיתוג שחוצה מחלוקות פוליטיות ופערי דורות".

ברני סנדרס אינו סוציאליסט אמיתי

שטיגליץ הרגיש מחויב לחלוק עמי שיעור היסטוריה שהחזיר אותנו לתחילת המאה ה-20, והסביר כיצד הסוציאליזם והקומוניזם נהפכו לקשורים. היא טען כי סנדרס, שמעיד על עצמו כי הוא סוציאליסט דמוקרטי, אינו סוציאליסט אמיתי - לפחות על פי ההגדרה המסורתית.

אלכסנדריה אוקסיו-קורטז Damon Winter / NYT

האג'נדה של סנדרס אינה מתמקדת ב"בעלות על אמצעי הייצור" או במערכת ריכוזית, אמר שטיגליץ. "הוא חושש לגבי מצבה של האמנה החברתית על בריאות וחינוך", הוא הוסיף. אין זה מפתיע שבעבור תומכי סנדרס הצעירים, המלה סוציאליזם אינה טומנת בחובה פחד מפני עימות עם הסובייטים או מטען פסיכולוגי שקשור לחומת ברלין. "כמה אנשים מנסים לשייך יותר רגשות למסורת ההיסטורית של הסוציאליזם, שמעולם לא היה זהה לקומוניזם, אך בארה"ב ההבחנות האלה היטשטשו", אמר שטיגליץ.

מתקפות הימין על המילה אינן מרומזות כלל. החודש, טראמפ הודיע, "אנחנו יוצאים למלחמה נגד הסוציאליסטים". וההנחה הרווחת בקרב הרפובליקאים היא שהכלכלה המתקשה של ונצואלה היא התוצאה הבלתי-נמנעת של הנטייה שמאלה.

להפריט את תעשיית המשכנתאות

המלה סוציאליזם מותירה טעם רע אפילו בפיות של רבים בשמאל, כולל ננסי פלוסי, יו"ר בית הנבחרים, שזוכרת כיצד הרגישה בשיאה של המלחמה הקרה. "אני דוחה את הסוציאליזם כמערכת כלכלית", היא אמרה בראיון לתוכנית "60 דקות" באחרונה. "אם אנשים מאמצים את ההשקפה הזאת, זאת הבחירה שלהם. זאת אינה ההשקפה של המפלגה הדמוקרטית".

בסופו של דבר, מדובר בסמנטיקה, אמר שטיגליץ. כשנתן את הכותרת לספרו החדש, "People, Power and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent" ("אנשים, כוח ורווחים: קפיטליזם פרוגרסיבי בעידן של אי שביעות רצון"), שראה אור החודש, מה שעמד לנגד עיניו היתה התפישה של רעיונותיו.

בספר, הוא ממפה תוכנית שהוא מכנה אותה "חוזה חברתי" לשיפור עבודות, בריאות, חינוך, דיור ופרישה. למעשה, לא יהיה זה מפתיע אם התוכנית תיהפך לחלק מהפלטפורמה הכלכלית של מועמד כלשהו לנשיאות.

ברני סנדרס במהלך עצרת של איגודי המרצים בקליפורניה, במארס Richard Vogel/אי־פי

שטיגליץ מציע להשתמש בשילוב של כוחות שוק וסיוע ממשלתי - שכר מינימום גבוה יותר ומס הכנסה שלילי מורחב (EITC) - למשל, כדי לסייע לעניים ביותר. הוא גם תומך בחלופה ציבורית לשיפור התחרות במגזר הפרטי בתחומים כמו שירותי בריאות וחסכונות פנסיה.

אין משמעות הדבר ששטיגליץ רואה בממשלה כתרופה לכל המחלות. לדוגמה, הוא רוצה שתעשיית המשכנתאות תופרט. "בכלכלת המגזר הפרטי של זמננו, מוזר שנתח כה גדול מהכלכלה אינו מנוהל על ידי המגזר הזה", הוא אמר. עם זאת, הוא גם ממליץ על חלופה ציבורית כדי שהממשלה תוכל לתמוך בשוק המשכנתאות במקרים מסוימים.

מיתוג מחדש של המושג סוציאליזם

שטיגליץ אמר כי בחר בקפיטליזם פרוגרסיבי בכותרת של ספרו משום שהוא חושש לעורר תגובת בטן חריפה למלה סוציאליזם.

"אני מנסה להימנע מלעורר רגשות שעדיין מקושרים עם המלה הזאת", הוא אמר. "ניסיתי בכותרת להשתמש בקפיטליזם פרוגרסיבי כדי לומר שאני מאמין בכלכלת שוק, אבל גם ברגולציה ממשלתית".

אף שדמויות פופולריות בשמאל אימצו את הגדרת הסוציאליסט - אוקסיו-קורטז היא חברה בארגון הסוציאליסטים הדמוקרטיים של אמריקה - אחרים, כמו שטיגליץ, מבקשים להבליט את עמדותיהם הקפיטליסטיות. פיט בוטיגיג, ראש העיר של סאות בנד, אינדיאנה, שהכריז על מועמדותו לנשיאות בשבוע שעבר, קורא לעצמו חסיד של הקפיטליזם הדמוקרטי.

אם המשמעות המתפתחת של המושג סוציאליזם נשמעת כמו מיתוג מחדש, שטיגליץ סבור כי הרעיון השמרני של הקפיטליזם האמריקאי כמערכת בלתי-מופרעת של שוק חופשי הוא בעצמו מיתוס. "אין דבר כזה קפיטליזם דרוויניסטי", הוא אמר. "כולם מאמינים בכך שיש צורך ברגולציה כלשהי על הבנקים. איש אינו מדבר על בנקאות לסה פר במלוא מובן המלה".

אפילו המלה קפיטליזם התפתחה, אמר שטיגליץ. רק משלהי המאה ה-20 ועלייתו של הכלכלן מילטון פרידמן, המלה קפיטליסט הפסיקה להיות כינוי גנאי. פעם נהגו להשתמש בה באופן מזלזל. הקפיטליסטים היו "אנשים שניצלו את העובדים", הוא אמר. זאת השקפה אחת, כמובן, והיא נפוצה כיום בכמה מעגלים.

שינויים בשפה זה תהליך חשוב, אך חשוב גם לזכור שמאחורי המלים יש רעיונות - הדברים האמיתיים שעליהם אנו צריכים לדון.