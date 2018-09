לאחר עשור של עבודות והשקעה של 10.7 מיליארד ד': רכבת הקליע של סין מגיעה להונג קונג

View this post on Instagram

多謝大家嚟參加 #香港西九龍站 開放日😊真係好熱鬧啊🚄九月二十三號通車,到時見啦! #港鐵 #高鐵 #高速鐵路 #動感號 #香港 #GO速GO更遠 #鐵路 #西九龍 #車站 #開放日 #基哥 #mtr #mtrhk #highspeedrail #vibrantexpress #westkowloon #hongkong #station #openday #rail #railway