אימפריית העיתונות של מארק הלפרין בסכנה לאחר שהואשם בהטרדות מיניות

מארק הלפרין בנה אימפריה בהיותו אחד מהבקיאים ביותר בעולם הפנימי של הפוליטיקה האמריקאית. הוא טווה עלילות דרמטיות על עוצמה ושאפנות בעולם הממשלה. ספריו רבי המכר והופעותיו בטלוויזיה הפכו אותו לאחד הכתבים הבולטים ובעלי השכר הגבוה בארה"ב.

ביום חמישי החלה האימפריה הזו לקרוס לאחר חשיפתן של האשמות בהטרדות מיניות של כמה נשים לפני כמה שנים צצו. ההטרדות ארעו בהיותו מנהל הסיקור הפוליטי ב-ABC ניוז.

CNN חשפה ביום רביעי בריאיונות עם חמש נשים שזהותן טושטשה כי הלפרין מואשם כי פנה באופן אגרסיבי ובעל אופן מיני בהצעות מיניות כנגד רצונן של המתלוננות.

MSNBC, שבה מועסק הלפרין כאנליסט בתוכנית רבת ההשפעה "מורנינג ג'ו" אמרה כי לא תשתמש בשירותיו יותר. HBO ביטלה עיבוד מתוכנן לטלוויזיה של ספרו הבא של הלפרין על הבחירות ב-2016. ביום חמישי בבוקר הכריזה ההוצאה לאור שלו, פנגווין פרס, כי ביטלה תוכניות לפרסם את ספרו, "לנוכח החדשות האחרונות".

הלפרין הכחיש כל מגע בלתי רצוי עם הנשים שדיברו עם CNN, אולם התנצל על התנהגותו עם עמיתות ב-ABC ניוז. "במהלך התקופה ההיא, אכן ניסיתי לקיים מערכות יחסים עם הנשים שעבדתי עימן, כולל נשים שהיו זוטרות ממני", אמר הלפרין דרך דוברו. "אני מבין שהתנהגותי לא היתה נאותה וגרמה צער לאחרים. אני מתחרט ומצטער על כך. תחת הנסיבות, אני מתכוון לפרוש מפעילותי היומיומית ולטפל במצב".

חוקי המשחק - סדרה על פי ספרו של מארק הלפרין

הלפרין עזב את ABC ניוז לפני עשור, ודובר הרשת אמר ביום חמישי כי לא הוגשו תלונות נגדו במהלך עבודתו שם.

המהירות שבה איבד הלפרין את חוזי הטלוויזיה והספר שלו – שהציפייה לצאתו בשנה הבאה היתה רבה – משקפת את הדיון הארצי בדבר התנהגותם של גברים רבי עוצמה. תפקידו של הלפרין כמתעד המאבק בין הילרי קלינטון ודונלד ג'יי. טראמפ העמיד אותו במרכז הבחירות שהוגדרו במידה לא רבה כמאבק בין המינים ועסקו גם בהטרדות מיניות.

כמו איל הסרטים הארווי ויינשטין והמגיש ביל אוריילי מפוקס ניוז – ששניהם איבדו את מעמדם הרם בעקבות שערוריות הטרדה – הלפרין היה אחד מהשחקנים רבי העוצמה בתעשייה שלו. בכוחו היה לקדם משמעותית את הקריירה של עיתונאים שאפתניים, והוא העניק הילה של אמינות לפוליטיקאים.

הניוזלטר הפופולרי שלו The Note, שהחל אותו בהיותו ב-ABC ניוז ועסק במידע ועצות פוליטיות, מיצב אותו כדמות רבת השפעה בחוגי הכח של וושינגטון וניו יורק; ציטוט ממנו היה בעל יכולת לרומם דמויות בעולם הפוליטי והתקשורתי.

היה זה ספרו מ-2010, Game Change שנכתב עם ג'ון היילמן, שטבע את חותמת הסגנון שלו. היה זה תיאור עסיסי ומלודרמטי של המרוץ הנשיאותי ב-2008, ועובד לסדרת טלוויזיה עם אד האריס וג'וליאן מור. בזכות הספר קיבל הלפרין חוזים עם בלומברג ניוז שלפי הערכות שילמה לו מיליון דולר. התוכנית שפתחו הלפרין והיילמן לבלומברג "With All Due Respect" היתה תוכנית שיח פוליטי עסיסית ומשעשעת אולם לא זכתה לקהל גדול. היא ירדה לאחר נצחון טראמפ. כמו כן פיתחו השניים סדרה תעודית לרשת שואוטיים שנקראה The Circus (הקרקס), שעקבה אחר הקמפיין ב-2016 בזמן אמת. גם שואוטיים אמרה כי אין לה כל מידע על תלונות נגד הלפרין.

MSNBC אמרה כי ההאשמות שדווחו ב-CNN הן מטרידות מאוד, וכי הלפרין יעזוב את תפקידו ברשת עד שהשאלות על התנהגותו יובנו היטב.

