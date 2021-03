בית הנבחרים בארה"ב הצביע בעד הרחבה דרמטית של זכויות עובדים

הדמוקרטים בבית הנבחרים בארה"ב אישרו אתמול (שלישי) את ההרחבה המשמעותית ביותר של זכויות העובדים במדינה מאז ה"ניו דיל". החקיקה שקידמו תעצים את יכולתם של העובדים להתארגן לאחר שנים של שחיקה בכוחם של האיגודים מקצועיים.

חוק ההגנה על הזכות להתארגן (Protecting the Right to Organize) הוא תיקון של חוק ישן, הקיים עשרות שנים, והוא נועד להגן על העובדים הרוצים ליצור איגוד מקצועי מפני פיטורים או פעולות נקם. החוק החדש יחזק את כוחה של הממשלה להעניש מעסיקים המפרים זכויות עובדים.