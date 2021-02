המשקיע האגדי ג'רמי גרנתם: "הבועה תתפוצץ עד מאי; המפולת תתחרה ב-1929"

המשקיע ערך הנודע ג'רמי גרנתם, שמצליח זה ארבעה עשורים לזהות בועות פיננסיות לפני פקיעתן, הזהיר כי הבועה חסרת התקדים שנוצרה בשוק המניות בעקבות נהירת המשקיעים האינדיבידואלים אליו צפויה כנראה להתפוצץ בחודשיים הקרובים.

"הבועה הנוכחית מרשימה יותר אפילו מזו של שנת 2000, שהיתה הגדולה מכולן", אמר מייסד ואסטרטג ההשקעות הראשי של חברת קרנות הגידור והנאמנות GMO, בראיון שנערך עמו אתמול בפודקאסט Invest Like The Best. "כ-80% ממדדי הערך מצביעים על כך שזו גדולה יותר. נהיה בני מזל אם הבועה הזו תשרוד עד חודש מאי".