המשקיע המיליארדר קן פישר, הותיר השבוע את הקהל פעור פה עקב התבטאות סקסיסטית בלתי מוצלחת. בהמשך אמר מייסד ויו"ר חברת פישר אינווסטמנטס כי הוא אינו מבין מדוע הקהל הזדעזע מדבריו. הקהל בכנס בסן פרנסיסקו ביום שלישי נותר המום כאשר פישר אמר כי הניסיון לזכות בלקוחות בעסקי ניהול ההשקעות הוא כמו "לנסות להשכיב בחורה" (trying to get into a girl’s pants). פישר מצדו טען כי הופתע מתגובות הקהל, זאת מכיוון שכבר התבטא בצורה דומה פעמים רבות בעבר. "נשאתי הרצאות רבות, פעמים רבות, ובמקומות רבים ואמרתי דברים דומים לאלו ומעולם לא קיבלתי תגובה מסוג זה", אמר פישר, בן 68, בראיון לבלומברג אתמול (ד'), והוסיף כי חשב...

טען כתבות נוספות