בקרוב בים התיכון: ספינת הקרוז הגדולה בעולם יוצאת למסע בכורה

ספינת התענוגות הגדולה בעולם תצא לדרך היום (שישי) לאחר שלוש שנות בנייה ועיכובים שנגרמו כתוצאה מהקורונה, ותפליג למסע הבכורה שלה, מפורט לודרדייל בפלורידה לאיים הקריביים.

ספינת הענק נבנתה במספנת של חברת Chantiers de l'Atlantique בסן נזאר שבמערב צרפת. אורכה של הספינה, ששמה וונדר אוף דה סיז (Wonder of the Seas) וששייכת לחברת הקרוזים רויאל קריביאן, הוא 365 מטר, ורוחבה 64 מטר. בספינה ישנם 18 סיפונים ו-24 מעליות, והיא מתאימה ל-6,988 נוסעים ו-2,300 אנשי צוות.