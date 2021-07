ללמוד מהכי רחוק שאפשר: באילו אוניברסיטאות בעולם תוכלו לקבל תואר מקוון?

תוכניות רבות של תואר ראשון ותואר שני בארה"ב כוללות כעת, באופן חלקי או מלא, לימודים מקוונים, כדי למנוע התפשטות של מגפת הקורונה. על פי סקר שפורסם בארה"ב תחת הכותרת The Impact of COVID19 on Higher Education, רק 17% מהסטודנטים שחוזרים ללימודים בשנה הבאה רוצים ללמוד את כל השיעורים שלהם בכיתה פיזית. 41% מעדיפים שילוב בין שיעורים מקוונים ללא מקוונים. 30% מהנשאלים רוצים ללמוד מהבית את כל השיעורים שלהם. שאר הנשאלים ענו כי אין להם דעה בנושא.