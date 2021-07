"סופטבנק ביקשה שלא יתרום לצה"ל כדי לא להרגיז הסעודים - נוימן טען שזו אנטישמיות"

ספר חדש על חברת שיתוף חללי העבודה וויוורק (WeWork) שיגיע למדפי החנויות בארה"ב בשבוע הבא, חושף פרטים חדשים על עלייתו ונפילתו של מייסדה הישראלי אדם נוימן.

קטעים מתוך "הכת של ווי" (The Cult of We), ספרם של עיתונאי וול סטריט ג'ורנל, אליוט בראון ומורין פארל, פורסמו לקראת צאת הספר ביום שלישי הקרוב, 20 ביולי. בראון ופארל היו חתומים על כתבת פרופיל על נוימן שפורסמה בעיתון בספטמבר 2019, ואשר חשפה כמה מדפוסי התנהגותו השנויים במחלוקת, ובישרה על תחילת ירידת קרנו בעיני המשקיעים.