"תחשבי לאן היית יכולה להגיע אם רק היית גם לסבית!"

ימימה כהן אהרוני גילתה שנושאים כמו הריון ואימהות הם סחורה חמה על בימת הסטנדאפ הקשוחה של פילדלפיה ■ "אני לא אוהבת שאנשים חושבים שהקטע שלי זה להיות קומיקאית אישה", אמרו לה עמיתות למקצוע. "להיות אישה זה לא גימיק. הגימיק זה להיות מצחיקה"

לפני כמה חודשים, בסוף החודש השמיני להריוני, עליתי על הבמה במועדון הסטנדאפ המוביל בפילדלפיה, פאנצ' ליין פילי, במופע יחיד של שעה. בקהל היו זוגות ליברליים מהפרברים, יהודים אמריקאים חובבי ישראל, כמה משפחות של אפרו־אמריקאים והרבה צעירים היפסטרים מקומיים. צחקתי על נושאים כבדי משקל כמו הריון, אימהות, מדינת ישראל וחמותי. כל שאר ההופעות במועדון היו של גברים – אבל המועדון התאמץ להבליט בפרסומים דווקא את התמונה שלי, על פני הקומיקאים־גברים המפורסמים יותר שהופיעו באותו שבוע. קחו אותי – ישראלית אנונימית למדי – וקחו את ג'יי פארו, קומיקאי ותיק המככב בתוכנית "סטרדיי נייט לייב". שנינו זכינו לאותו שטח פרסום באתר האינטרנט של המועדון.

כשהמפיקה אישרה את ההופעה שלי היא כתבה שהם מתרגשים לארח סטנדאפיסטית העוסקת בנושא כל כך ייחודי כמו הריון. לא צריך יום לימודים ארוך כדי להבין שהנוכחות של נשים בתעשייה הזו היתה עד עכשיו כל כך מוגבלת, עד שדבר נפוץ כמו הריון נחשב בה לאקזוטי. הרגשתי שהשיח על המקום של נשים בתעשיית הבידור יצר עבורי הזדמנות מיוחדת, שלא היתה שם קודם. אחר כך למדתי שאני לא האישה היחידה שמרגישה כך.

תנועת MeToo# חשפה את השוביניזם החזירי והשליטה הגברית בעולם הבידור, ואת הדחיקה של נשים יוצרות לאחורי הבמה, רחוק מאור הזרקורים. התנועה יצרה גם שינוי משמעותי עבור נשים בתעשייה. קומיקאיות בעולם הבידור האמריקאי הפכו את האתגר הזה להזדמנות וייסדו פסטיבלים, הופעות וערבים שונים שמתמקדים ומחזקים נשים בתעשייה. מועדוני הקומדיה וערוצי התוכן המרכזיים זיהו את השינוי במגמה הצרכנית, והחלו להציע יותר תוכן, לקהל מגוון יותר, המיוצר על ידי נשים. האם בעידן החדש והמופלא הזה, אישה סטנדאפיסטית זוכה ליתרון מתוקף המגדר שלה בלבד? יחד עם כמה עמיתות למקצוע, ניסיתי ללבן את הסוגייה.

לכי תטיפי מוסר לחבורה של שיכורים

ג'יליאן מרקוביץ היא קומיקאית, יזמית ומנהלת של הופעות סטנדאפ וערבי מיקרופון פתוח. היא מופיעה בכל רחבי החוף המזרחי ומשלבת בסטנדאפ שלה שירים שהיא מלחינה ומנגנת על יוקללי. כשהיא עולה על הבמה בפאב אפלולי במערב פילדלפיה, לבושה בחצאית קצרה ומחזיקה ביוקללי הקטן שלה, הקהל נראה מבולבל. כדי לשבור את הקרח היא מביטה בקהל במבט תמים ושואלת: "סליחה, האם אתה יכול לראות את הכוס שלי? אהה, לא? מעולה. אז רציתי לספר לכם כמה בדיחות". "אני תמיד עושה את זה", היא אומרת בראיון, "ככה אני שמה את הדברים על השולחן, כדי שאוכל להתחיל ממש להצחיק אותם. אחרת זה לא עוזב אותם, המחשבה שהתמונה לא מסתדרת להם בראש, מה אני עושה על הבמה הזו".

מרקוביץ מספרת על הקשיים המיוחדים שמאפיינים נשים שרוצות ומנסות להשתלב בתעשיית הבידור, בעיקר בעולם הסטנדאפ: "סטנדאפ זה משהו שנוצר מלמטה, מהופעות קצרות, גרועות, פתוחות לכולם, שמתקיימות בפאבים לפני אנשים חצי שיכורים שלא שמעו עליך בחיים. אף אחד לא ייתן לך את ההופעה הראשונה שלך במועדון מסודר שמוכר כרטיסים. כל קומיקאי וקומיקאית חייבים לעבור את השלב של עבודה על החומרים שלהם באמצעות כמה שנים של הופעות בערבי מיקרופון פתוח כאלה, בפאבים. זו לא הסביבה הנוחה או הבטוחה ביותר לנשים. קומיקאית מתחילה לצבור ניסיון ומקצועיות כשהיא עובדת מול חבורה של שיכורים. תראי לי עורכת דין שמתמודדת עם זה".

מרקוביץ ניסתה לגייס פתרון קל כדי להתמודד עם המצב: לדבר על סקס. "תראי, הרבה יותר פשוט להצחיק חבורה של שיכורים כשאת מספרת בדיחות על סקס", היא אומרת. "כמו שעושה כל קומיקאי גבר ממוצע. זה עובד להם, אבל אני נתפשת כמישהי ש'מחפשת את זה'. כשהתחלתי לעשות סטנדאפ היו לי כמה בדיחות כאלה ולא תאמיני איזה שם יצא לי, אנשים בקהילה התייחסו אלי בהתאם. לא ראיתי אף פעם קומיקאי גבר שצוחק על סקס ואחר כך צריך להדוף טינופים בפייסבוק והצעות לא נעימות בסוף כל הופעה".

האתגרים שעומדים בפני נשים בתעשיית הבידור לא נגמרים בפוסטים בפייסבוק, ומגיעים להטרדות וסכנות גם בעולם האמיתי. ר', עובדת סוציאלית וקומיקאית ותיקה, התחילה לעשות סטנדאפ לפני כעשר שנים. היא מספרת שבתחילת הקריירה שלה היתה בניו יורק, ובמועדונים הגדולים בעיר הזו האווירה קשוחה ולא מתפשרת. במועדון מרכזי בעיר, לפני כמה שנים, אמר לה אחד המנהלים: "את כנראה מוצצת כמו שצריך, אם שמו אותך בחצי הראשון של הערב".

סכנות של ממש אורבות בעיקר לקומיקאיות מתחילות, צעירות יותר, שלא מכירות את הסצנה והפינות השונות בה. מ', קומיקאית צעירה מפילדלפיה, סיפרה שאחרי אחת ההופעות שלה, גבר שלא הכירה ביקש ממנה את המייל ומספר הטלפון שלה כדי ללהק אותה לתפקיד בסדרת היוטיוב החדשה שלו. מאוחר יותר הוא השתמש בפרטים הללו כדי להציף אותה בהצעות בוטות, שלא פסקו במשך תקופה ארוכה.

מ' משלבת בחלק מההופעות שלה רצף של בדיחות על גברים מטרידים וסטוקרים כפייתיים. בשיחה הראשונה שלנו היא הסכימה לשלוח וידאו שלה מספרת את הבדיחות האלו על הבמה, אולם, אחרי כמה ימים היא ביקשה לחזור בה והסבירה: "אני מודאגת מכך שהאקס שלי יראה את הבדיחות האלו אונליין. אני רוצה לשתף את הווידאו הזה עם העולם, אבל מה יקרה אם פתאום הוא יגיע להופעה שלי עם אקדח? אחרי הכל, הוא גבר לבן ומריר וזו אמריקה. לספר את הבדיחות האלו על הבמה גורם לי להרגיש חזקה ובטוחה יותר כי אנשים בצד שלי, אבל באותו זמן, אני צריכה לחשוב איך לא לחמם את הבחור הזה".

ארין דאהוני, קומיקאית ומפיקה המנהלת כמה הופעות חודשיות קבועות ופסטיבלי סטנדאפ בפילדלפיה, מספרת שאת ההופעות וערבי המיקרופון הפתוח מנהלים בדרך כלל קומיקאים ותיקים בקהילה, והם במקרים רבים גברים: "מי שמנהל את השואו רוצה שהערב יהיה מוצלח, זאת אומרת שאנשים יצחקו, יקנו שתייה ואוכל, יבואו שוב ויעשו לאירוע שיתוף בפייסבוק. כדי שזה יקרה, הם מסדרים את הרשימה של הקומיקאים בשני חלקים: החלק הראשון של הערב הוא הקומיקאים המבטיחים, אלה שבוודאי יצחיקו את כולם ויביאו קהל. החלק השני הוא כל השאר, והם יופיעו בחצות במקרה הטוב. רוב מנהלי ההופעות הוותיקים יעדיפו להמר על גברים בחלק הראשון".

דאהוני טוענת שהדחיקה של נשים לחצי השני של הערב גורמת לכך שהן מופיעות בפני קהל טוב פחות, בשעה גרועה יותר, והסיכוי שלהן לעבוד על החומרים ולהציג את עצמן בפני אנשים שמציעים הזדמנויות בתעשייה נמוך יותר – מאחר שאלה צופים רק בחלק הראשון של כל ערב. דאהוני: "כשאני התחלתי לעשות סטנדאפ, היה נדיר למצוא אישה בחלק הראשון של הערב. כיום, אוקיי, כיום אני בעצמי מנהלת את הרשימה".

לא צריך טובות

אחת ההשפעות של תנועת MeToo# היתה עידוד נשים יוצרות להגן על ההזדמנויות שלהן, ולייצר אותן עבור עצמן ועבור קומיקאיות נוספות. בערים גדולות בארצות הברית נוצרו קבוצות פייסבוק של קומיקאיות, שבהן הן חולקות הזדמנויות מקצועיות ודנות בהתלבטויות קריירה שונות. בנוסף, הקבוצות משמשות כדרך להציג בפני הקומיקאיות הוותיקות חברות חדשות, במטרה לעזור להן להתקדם.

מרקוביץ אומרת שהתעשייה בהחלט עוברת שינוי. "את יכולה לראות איך מנהלת שואו או מיקרופון פתוח יכולה לקחת תחת חסותה מישהי חדשה, לדאוג שהיא תיכנס לחצי הראשון. לפעמים זה ממש פיזי, הן ממש יושבות ביחד, כאילו להגן עליה מכל הטורפים מסביב, כי יש טורפים". קומיקאיות שמנהלות הופעות או פסטיבלים מפרסמות בקבוצות הללו פניה מיוחדת לקולגות שלהן: "אנחנו רוצות לראות עוד נשים בהופעה שלנו, שלחו את החומרים שלכן ישר אלי".

בקבוצות אלו, הקומיקאיות גם משתפות פרטים של גורמים בתעשייה שגרמו להן להרגיש לא בנוח, או שכדאי לנשים התרחק מהם. כדי להזהיר הן מעלות צילומי מסך של הודעות מאיימות, מזלזלות או תוקפניות שקיבלו אחרי או לפני הופעה, עם הפרטים של השולח והטקסט: "תתרחקו מהאיש הזה". "המטרה היא ליצור מרחב בטוח עבור נשים", אומרת מרקוביץ. דאהוני מספרת: "את השינוי המרכזי הרגשתי בסביבות 2017, זה הזמן שבו הבנו שמה שמפריע לנו הוא בעיה משותפת, ואנחנו יכולות לפתור אותה ביחד, ויצרנו סטנדרטים של התנהגות מקובלת בקהילה שלנו".

בפילדלפיה יש כמה קומיקאים שבעקבות התנהגותם כלפי קולגות נשים נאסרה עליהם הכניסה, ומה שחשוב יותר – ההופעה במועדון. הקהילה שנשים יצרו לעצמן אפשרה להן יותר הזדמנויות, יותר כוח, וגם יותר הגנה. דאהוני מספרת על קומיקאי רב השפעה שהיה ידוע בגסות שלו: "באחד הערבים הוא עלה על הבמה, צחק על הקומיקאית שהופעה לפניו וקרא לה 'לויתן לבן בלתי ניתן לזיון'. בעקבות זאת, הוא לא יוכל להופיע שם יותר. גם בסטנדאפ יש גבול למה שאפשר להגיד, ועכשיו יש יותר אפשרות לדאוג שזה יקרה".

הקומיקאית אלי וונג התפרסמה בעקבות הופעת הסטנדאפ שלה ששודרה בנטפליקס ב־2016, "בייבי קוברה". היא הופיעה בחודש שביעי להריון ונהפכה לסמל של נשים בתעשייה. בהופעה היא צוחקת על הקשיים שנשים קומיקאיות מתמודדות איתם: "זה נדיר מאוד לראות קומיקאיות בהריון, כי קומיקאיות לא נכנסות להריון. אם הן עושות את זה, הן נעלמות. זה בדיוק ההפך עבור קומיקאים גברים. שבוע אחרי הלידה הם עולים על הבמה ואומרים: הי, הרגע נולד לי תינוק, התינוק הזה הוא חתיכת חרא. וכל האבות הגרועים בקהל חושבים – וואו, אני מזדהה! איזה בחור מצחיק. בינתיים האמא בבית לובשת תחתונים מקרח, היא עסוקה".

בהופעה החדשה של וונג, מהשנה הנוכחית, היא צוחקת: "כולם שואלים אותי איך את מאזנת בין משפחה ועבודה. זה משהו שלא שואלים גברים קומיקאים, כי הם פשוט לא מאזנים". וונג אומנם מרבה לצחוק על הקשיים של נשים בעולם הבידור, אבל עם ההצלחה שלה אי אפשר להתווכח: ההופעה "בייבי קוברה" שברה את שיאי הצפייה של הופעות סטנדאפ בנטפליקס, נהפכה למסע הופעות שובר קופות ואפילו יצרה טרנד תחפושות לליל כל הקדושים.

עזבי עקרונות, זה ביזנס

ההזדמנויות החדשות שפתוחות לנשים מגיעות לא רק מיוזמות פרטיות, אלא גם מתוך המוסדות הוותיקים של התעשייה. גורמים רבים זיהו רוח של שינוי בקרב הקהל, ואת הפוטנציאל העסקי הטמון בשילוב של יותר נשים בקדמת הבמה – כמו למשל רשת מועדוני הסטנדאפ פאנצ' ליין, המחזיקה מועדונים בערים מרכזיות בארצות הברית.

ברשת המועדונים מופיעים בדרך קבע קומיקאים ידועים אך מדרג ב', כמו למשל משתתפים קבועים בתוכנית לייט נייט, שעושים סיבוב הופעות ברחבי ארצות הברית. (קומיקאים מדרג א', כמו קווין הארט ואיימי שומר, מופיעים באצטדיונים גדולים). עבור קומיקאים מתחילים, הזדמנות להופיע על הבמה הזו, היא הזדמנות להיכנס לרשת ארצית וללב התעשייה. לפני שנתיים פאנצ' ליין התחילו להציע הופעה קבועה חדשה: "ערב של קומיקאים מצחיקים ממש, שכולם, במקרה, נשים". פעם בחודש חמש נשים מקומיות מקבלות זמן במה, ומאז הערב הראשון, האולם תמיד מלא.

מרקוביץ מסבירה: "בהתחלה חשבתי לעצמי, מי בא לזה? זה לא כרטיס זול, ויש מינימום של קניית שני משקאות. הופעתי שם כבר פעמיים, ובפעם הקודמת משהו מהפרברים ניגש אלי בסוף ההופעה, ואמר – 'אתן כאלה מצחיקות! הבאתי את הבנות שלי שיראו אתכן! זה גדול!' אם זה לא היה מוכר, זה לא היה קיים". ג'ון דירי, קומיקאי ותיק שמפיק ערבי סטנדאפ ברחבי החוף המזרחי, אומר ל־TheMarker Women: "אם יש לך יותר פרספקטיבות בהופעה, יותר גיוון של אנשים, אתה מקבל יותר צחוק מהקהל. זה פשוט טוב יותר. ההופעה טובה יותר. אני מקפיד על זה ואני מאמין שזה פשוט הופך את הערב למוצלח יותר".

מרקוביץ מסייגת: "אני שמחה על כל ההזדמנויות אבל אני לא אוהבת שאנשים חושבים שהקטע שלי זה להיות קומיקאית אישה. להיות אישה זה לא גימיק. הגימיק שלי זה להיות מצחיקה, פשוט רק עכשיו יש לנו הזדמנויות להראות את זה".

גם ברשת הניו־יורקית PIT (Peoples Improv Theater) הבינו שנשים בקדמת הבמה זה פשוט משתלם. לפני שנתיים הם הציעו ערב אחד של הופעה שמורכבת מקומיקאיות בלבד. הערב הראשון התקיים בסטודיו עלום ליוגה, הרחק ממרכז העיר. ההצלחה של הערב היתה כה גדולה, עד שאפילו המארגנים הופתעו. כדי למקסם את האפקט מוסדו הופעה חודשית של נשים קומיקאיות מרחבי החוף המזרחי, ופסטיבל שנתי שנקרא: "היא מצחיקה אותי" (She Makes Me Laugh Femme Fest), וזכה לסיקור על ידי ה"ניו יורק טיימס" וה"טיים אאוט ניו יורק". פסטיבלים דומים הוקמו מאז בשיקגו (Lady Laughs Comedy Festival), בבוסטון (Women in Comedy Festival) ובפילדלפיה (Bechdel fest).

דאהוני מסבירה את התופעה: "גיוון מוכר. פשוט מאוד. אנשים רוצים לקנות את זה. הקהל השתנה. ללא ספק יש אנשים מכל מיני סוגים שבאים להופעות. הקהל הרבה יותר פתוח לזה, אנשים מחפשים את זה. עזבי עקרונות, זה ביזנס, הדבר שאני הכי אוהבת זה להסתכל על פלאיירים של מועדוני סטנדאפ", היא מוסיפה. "לפני שלוש שנים כל הפנים בתמונות היו של גברים לבנים. כדי לגוון תמיד היה קומיקאי אחד שחור מאוד מפורסם. עכשיו, לא תראי פלאייר בלי תמונה של אישה אחת לפחות. זה חובה, אחרת זה פשוט נראה כל כך רע".

את ההגיון הזה הבינו גם ברשת הטלוויזיה NBC, שיצרה את NBC Diversity, תחרות סטנדאפ שמתחילה באודישנים ברחבי ארצות הברית ומסתיימת בהופעה בערוץ ובחוזה עבודה. בפרסום באתר התחרות המפיקים מדגישים: "אנחנו פונים במיוחד לנשים קומיקאיות ומעודדים אותן להגיש מועמדות". ב־2017 הוזמנתי לאודישנים של התוכנית הזו, וחבר קומיקאי אמר לי: "את אישה, אמא, ועוד מהמזרח התיכון! אני כל כך מקנא בך, תחשבי לאן היית יכולה להגיע אם רק היית גם לסבית!". במציאות, בשלב הבא כמו גם בגמר, היה רוב מוחץ של גברים – ומי שזכה בחוזה בסופו של דבר, היה גבר מצחיק מאוד.

כצפוי, לא כל הגברים בתעשייה אוהבים את השינוי. מרקוביץ מספרת כיצד אחד הקומיקאים הידועים בעיר אמר לה פעם: 'אני מחכה ליום שבו יהיה מספר שווה של קומיקאים וקומיקאיות בסצנה, כך שנשים רבות שהן לא מצחיקות יחזרו למקום המתאים להן, החלק השני של הערב'; רמז דק לכך שההזדמנויות החדשות של נשים קשורות למגדר שלהן, ולא לכישורים.

ג'ון דירי מספר שבכל ערב הוא צריך להתמודד עם קומיקאים ממורמרים. אחד מהם אמר לו: "אם אתה חייב לשים קומיקאיות בחלק הראשון, עדיף שתשבץ אישה לפני ואחרי גבר, ככה אנחנו נראים מצחיקים יותר". בעקבות סילוק של קומיקאי פוגעני מכמה מועדונים בפילדלפיה, חברו הקרוב, קומיקאי ומפיק ותיק, כתב בדף הפייסבוק שלו: "נמאס לי מכל הקומיקאיות האלו, יש אולי חמש מכן שמצחיקות, כל השאר מסריחות". כתגובה, קומיקאיות מקומיות הוציאו סיכת דש עם הכיתוב: "כל השאר מסריחות" וענדו אותה בכל הופעה. ב־2016, קומיקאי ותיק אחר התמרמר בדף הפייסבוק של NBC Diversity על כך שכגבר לבן וסטרייט, הוא מודר מהאודישנים. "אני לא מגוון בשום אופן, למה אני לא יכול להגיש מועמדות להזדמנות הנפלאה הזו?", קבל.

ואולם קידום של נשים בתעשיית הבידור, ובמיוחד בסטנדאפ, לא רק מייצג שינוי – אלא הוא גם כלי שיכול להוביל אותו. דאהוני אומרת: "כשאישה מקבלת מקום בתעשייה שלנו, היא מקבלת מיקרופון. זה אומר הכל. היא מקבלת עכשיו את הבמה, ממש מילולית". ומרקוביץ מוסיפה: "אני מרגישה שלנשים קומיקאיות יש תפקיד שממש מייצר את השינוי. דרך הסטנדאפ אנחנו יכולות לצחוק על הכוח של הגברים בחברה, ואולי לעשות שינוי בזה. ויש מצב שיקשיבו לנו, כי אנחנו אומרות את זה תוך כדי צחוק. זה כמו להאכיל ילדים בירקות, אבל לא להגיד להם שזה טוב להם. כמו לעטוף תרופה בממתק. זה פשוט כלי טוב לעשות שינוי".

אחרי כמה דקות היא אומרת: "אני רק מקווה שכל ההתקדמות הזו לא תיצור תגובת נגד חזקה לכיוון ההפוך. אחרי הכל, תראי מה קרה כשהאמריקאים חשבו שעוד שנייה תהיה לנו אישה נשיאת ארצות הברית".

מביאות משהו אחר

בשנתיים האחרונות אפשר להבחין במגמה של קומיקאיות שמפיקות ערבי סטנדאפ עם ליין אפ נשי. דוגמאות בולטות הן הקומיקאית שרון לוקסמבורג שהפיקה בקפה ביאליק את "ערב הסטנדאפ הנשי האחרון", והקומיקאית חגית גינזבורג, שהקימה את מרתון הסטנדאפ "נשי ותיהני – סטנדאפ לא לנשים בלבד"." רוב מי שמצחיק אותי ביומיום הן נשים, ויש קהל לזה", אומרת לוקסמבורג. "פשוט צריך לדעת לשווק בצורה נכונה ולא לשחק על העניין המגדרי כחולשה, אלא כחוזק". גינזבורג מתארת את היתרונות של להיות אישה בתחום: "נשים רבות אוהבות לבוא לראות סטנדאפיסטיות כי הן מחפשות נקודות השקה והזדהות. הן ירצו שתבואי למסיבת הרווקות שלהן, ירצו לבוא לחגוג את יום ההולדת שלהן בהופעה שלך, יעשו מזה 'ערב בנות'.

"רבות מהסטנדאפיסטיות של הדור החדש מתרחקות מבדיחות עדתיות או קיטורים על הבעל. אנחנו מנסות לשפוך אור על נקודות כואבות בחיים שלנו, ולעשות את זה מצחיק, כדי לגרום לקהל לחשוב. אני למשל, צוחקת המון על זה שאני רווקה בת 36, על הבדידות והיחס מהחברה, על רופאים שמפצירים בי להקפיא ביציות. אם תראי סטנדאפיסט רווק בגילי, הוא ידבר בעיקר על זיונים ועל כמה כיף להיות רווק. אז אני חושבת שבסך הכל, אנחנו מביאות משהו אחר לסטנדאפ, שהעולם צריך לראות ולשמוע".

יחד עם זאת, הן מצביעות גם על התמודדות עם אתגרים ותיקים. לוקסמבורג: "באחד המקומות שבהם התחלתי אמרו לי: 'צריך עוד בנות, אין מספיק בנות'. זה נשמע טוב, לעשות משהו שיש בו חוסר, שאת יכולה להשלים. אבל בפועל, יש בחורות שמנסות ומנסות אבל לא משנה כמה טובות הן יהיו, עליהן להתאמץ פי אלף מהגברים. הם יכולים להיות בינוניים ולא טובים ועדיין יעדיפו אותם על פני אישה. את חייבת להיות קשוחה וסופר אמביציוזית, ולדעת עם מי לדבר. באחד המקומות הראשונים שבהם הופעתי אמרו לי 'למה לנסות להצחיק, יש פה עמוד', והתייחסו לעמוד שעליו רוקדות חשפניות. את צריכה לדעת להיות קשוחה ולהתמודד עם זה".

"בהחלט לא פשוט להיות קומיקאית", מצטרפת גינזבורג. "זה מתחיל בהמון גברים מהסצנה שמרגישים דחף לחלק לך עצות, להגיד לך מה נכון ומה לא נכון לעשות על הבמה. בנוסף, יש מעט מאוד סטנדאפיסטיות. כיום אפשר לראות יותר ויותר נשים צעירות שעושות את צעדיהן בתחום, אבל רובן עדיין בוסר. גם אם נסתכל על 'הליגה של הגדולים' יש בדיוק שתי נשים מובילות בתחום – עדי אשכנזי המלכה האם וליטל שוורץ. יש גם כמובן את אורנה בנאי ורותם אבוהב, אבל הן מוכרות יותר כשחקניות.

גינזבורג אומרת שהקהל מצפה מאישה להיות עדינה יותר. "קשה לו כשאת מדברת גסויות. או שהוא חושב שתעלי ותדברי על כאבי מחזור ועל בעלך שלא מוריד את הזבל – וכשאת מפתיעה ומדברת על נושאים אחרים, חלקם לא יודעים איך לעכל את זה. הם מסוגלים אפילו לכעוס עליך. לכל דבר שעולה ממנו ניחוח של פמיניזם יש תמיד גם סוג של התנגדות אצל חלק מהקהל – זה מעורר אנטגוניזם. משהו בסגנון 'באנו לצחוק, לא לקבל הטפת מוסר'. ומעצם היותך אישה שעושה סטנדאפ, יש בזה אקט פמיניסטי, כך שחלקם יהיו נגדך עוד לפני שתפתחי את הפה".

בנוסף, אנחנו גם נשפטות על המראה שלנו. "אם תסתכלי על רוב הסטנדאפיסטים, רובם לא נראים מדהים, וזה לא מפריע לקהל כשמדובר בגברים", גינזבורג ממשיכה. "אבל כאישה, הם עדיין מצפים ממך להיות יפה, רזה ומתוקתקת, והם שופטים אותך בחומרה אם את לא כזו. אני יכולה להופיע במשך חצי שעה, לדבר על המון דברים, ואם אני מספרת איזו בדיחה על כך שאני לא נראית טוב, תמיד ייגשו אלי בסוף ההופעה, לנזוף בי שזה לא נכון, כי אני נראית טוב. פשוט לא מתייחסים לתוכן או לסאבטקסט".