מה קורה בראיון עבודה של סטודנטים ואיך להתכונן לקראתו?

מזל טוב! הגיע הרגע המיוחל וזימנו אותך לריאיון עבודה. המראיינים עשויים לבקש ממך לבחור באחד מהפרויקטים שרשומים בקו"ח ולהציג להם אותו. עוד לפני הריאיון כדאי להתכונן ולארגן לעצמך בראש את הפרויקטים לפי הסדר המועדף עליך להצגה. מכל מקום, עליך להיות ערוכה להציג כל אחד מהפרויקטים המצוינים בקו"ח.

המדריך המלא לעובדים בהיי-טק: קורות חיים, שכר ועבודה מהבית

הצגת כל פרויקט תיארך כ-10-5 דקות, ועליה לכלול את הדברים הבאים:

1. הסבר כללי, עדיף כזה שאפילו אנשים לא טכניים יכולים להבין במידת מה. כדאי גם להציג הסבר לעניין שלך בפרויקט.

2. ה-design של הפרויקט. רוב המראיינים ייתנו לך דף ועט, ויעדיפו שתתחילי לצייר תרשימים של קלאסים וכו'. כרגיל, כדאי להציג כל מה שמרשים:

design patterns, multithreading, microservices, reflection, וכו'.

התאמני בהצגת הפרויקטים לבד, ואחר כך עם אדם נוסף - עדיף שיהיה זה מישהו מהתעשייה שמראיין במסגרת עבודתו.

חשוב לזכור שראיונות הם כר פורה להתנהגות מתנשאת ולא נחמדה, ולא כדאי לתת למראיין לא סימפטי אחד להוציא לכם את הרוח מהמפרשים. זה קורה לכולם, גם למתכנתים בכירים עם קורות חיים מעולים. לרוב תצטרכו לשלוח הרבה קורות חיים בשביל לקבל יחסית מעט ראיונות, ורוב החברות כלל לא יטרחו לחזור אליכם – גם פה, לא כדאי לתת לזה להוריד לכם את המוטיבציה.

בשוק התעסוקה, You only need to be right once. ברגע שמצאתם את העבודה הראשונה – זהו, יש לכם ניסיון ולגיטימציה חברתית כמתכנתים. וזה מה שהולך לקרות לכם.

המאמר מתבסס על המדריך של נמרוד אבירם. הפוסט המלא בבלוג שלו

