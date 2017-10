אי.בי.אי על שירות סטינג של yes: "משכך כאבים עם חשש לקניבליזציה"

אנליסט התקשורת של אי.בי.אי, לירן לובלין, מעריך היום (ב') כי שירות הטלוויזיה החדש של yes - סטינג - הוא התשובה היחידה האפשרית של החברה לנטישה ולמוצרים החדשים מבית סלקום ופרטנר, אך מצד שני קיים חשש משמעותי להקטנת ה-ARPU (ההכנסה חודשית ממוצעת ללקוח) עקב השקת השירות המוזל - מה שיפגע בשורות הרווח של החברה.

לובלין כותב כי: "היום, לאחר תקופה ארוכה של המתנה והרשמה מוקדמת, השיקה yes את מוצר הטלוויזיה החדש שלה – STING TV. השירות החדש אמור להיות מבוסס על מערכת אנדרואיד בעלת ממשק ייחודי לשירות ותכנים המבוססים על הסכמי התוכן של yes, החברה הבת של בזק, ובמחיר שיישר קו מול המתחרות סלקום ופרטנר ובתמחור מודולרי כלומר הלקוח משלם רק על מה שהוא בוחר לראות. מעניין לראות איך תצליח החברה לנהל שני שירותים מתחרים במינימום פגיעה במותג הוותיק של yes ומקסימום חדירה לשוק של המוצר החדש".

לובלין מסביר כי סטינג יכולה לעצור במידה מסוימת את נטישת המנויים שחווה yes בשנתיים האחרונות: "על פי הערכות מאז ההשקה של פרטנר שהתקינה ב-20 אלף משקי בית (ועוד 10,000 בצבר) גם סלקום נהנית מהמשך גיוס אגרסיבי. ניתן לייחס את התופעה למודעות של הצרכן לאלטרנטיבות המוזלות ולהתאמה המדויקת יותר לצרכים וליכולות הכספיות של כל אחד. yes לעומת זאת חווה המשך נטישות מואץ והתקווה הגדולה היא שהמותג המוזל יהיה זה שיאט את הקצב".

מנגד, לובלין מסביר שאמנם העלויות של סטינג הינן זניחות אך אובדן ההכנסות יכול להיות משמעותי: "עדיין לא ברור האם ההכנסה הממוצעת למשתמש (המדווחת) של yes תכלול בתוכה גם את דמי המנוי מ-STING בכל אופן מעבר של 10% מלקוחות yes לסטינג תחת הנחת ARPU במוצר החדש בגובה 100 שקל משמעותה ירידה של כ-90 מיליון שקל בהכנסות של yes שאת כולה ניתן להוריד גם משורת ה-EBITDA".

לסיכום הוא כותב: "הדרך של yes להילחם בשירותי הטלוויזיה המוזלים של סלקום ופרטנר היא ככל הנראה הדרך היחידה שבה הנהלת החברה יכלה לבחור אבל חשוב לזכור כי מדובר בחרב פיפיות. מצד אחד התוצאה יכולה להיות בלימה של הנטישות המאסיביות ש- yes חווה בשנה וחצי האחרונות ומנגד יכולה להיווצר קניבליזציה שתפגע בשירות הוותיק. כך או כך, אנו סבורים כי yes צפויה להציג המשך ירידה בתוצאות בתקופה הקרובה כאשר ההשקה הצפויה היום תהיה במקרה הטוב רק משכך כאבים".