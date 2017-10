עקיצה? האותיות הקטנות בשירות סטינג החדש של yes

שירות הטלוויזיה סטינג כולל לא מעט אותיות קטנות שצריך לשים אליהן לב לפני ההתחברות.

התוכן: yes נמצאת בסכסוך משפטי עם חברת ההפקות RGE. מסיבה זו חבילת סטינג איננה כוללת את ערוצי ספורט 5. היא גם אינה כוללת נכון לעכשיו את ערוץ ONE ונשענת רק על תכני צ'רלטון. בגלל אותו הסכסוך אין בסטינג את ערוץ הילדים (אך יש תוכן ילדים מגוון אחר). עוד נעדרים מסטינג ערוצי חדשות בינלאומיים.

הממיר: סטינג הוא שירות הטלוויזיה היחיד שהממיר בו אינו ניתן בהשאלה ולמעשה הלקוח חייב לרכוש את הממיר בעת ההצטרפות. הממיר עולה 20 שקל לחודש ב-24 תשלומים. כל עוד הלקוח נשאר מנוי של סטינג הוא גם מזוכה על אותם 20 שקל אבל אם יחליט לנטוש את השירות הוא ימשיך לשלם על הקופסה עד תום התקופה והוא יישאר בבעלותו. יתרה מכך, לקוח שיזמין ממיר שני ומעלה ישלם 20 שקל לחודש במשך שנתיים בלי זיכוי על הקופסה. מנגד, יש לציין שלקוח יכול לרכוש כל סטרימר אנדרואידי ולהתקין עליו את סטינג כאפליקציה.

עוד יש לציין באשר לממיר, שאמנם הוא מבוסס על Android TV אבל כרגע אינו מאפשר התקנה של נטפליקס אליו - זו אפשרות שחסומה ואנשי yes אומרים כי הם פועלים מול נטפליקס להתאים את האפלקיציה גם לממיר סטינג.

שירות ותמיכה: yes דאגה להבהיר במסיבת העיתונאים שאין לשירות סטינג תמיכה טלפונית. החברה בנתה מוצר לדור ה-Y שמבוסס על התקנה עצמית, אתר שירות עצמי ולכל היותר תמיכה באמצעות צ'אט אונליין.

בנוסף, כדאי להזכיר שפיצ'רים רבים בסטינג TV עוד לא פעילים: נכון לעכשיו אפליקציית האנדרואיד של השירות עדיין לא עלתה לאוויר והיא צפויה לעלות במהלך השבוע; אין עדיין סטינג לכל הטלוויזיות החכמות - מ-yes נמסר שלעת עתה השירות תמך בטלוויזיות חכמות של סוני ופיליפס - ואין סטינג לאפל TV.

גם פונקציית ה-Catch Up (הקלטה אוטומטית של הערוצים) עדיין אינה פעילה בממיר סטינג. מנגד נציין כי גם החברות המתחרות הוסיפו את הפיצ'רים והתכונות הנוספות לאורך זמן - ולא ביום ההשקה.

לבסוף, אולי כדאי להזכיר שפרטנר TV וסלקום TV נמכרות גם בחבילות טריפל, שכוללות גם חיבור אינטרנט וקו טלפון במחיר זול אחד. סטינג אינו מוצר כזה בגלל מגבלות רגולטוריות שחלות על yes, ועובדה זו בהחלט יכולה להיחשב למגרעה נוספת של השירות החדש.

מה כוללות החבילות השונות?

חבילת סרטים, 39 שקל לחודש, כוללת: 4 ערוצי סרטים - yes1, yes2, yes3, yes4 ו-yes5, בשילוב ספריית VOD ובה כ-1,000 סרטים.

חבילת סדרות, 39 שקל לחודש, כוללת: 3 ערוצי סדרות - yes דרמה, yes אקשן, yes קומדי, וכן את ערוץ yes דוקו וחבילת הערוצים הישראליים. בנוסף, כוללת החבילה קטלוג VOD של כ-500 עונות וסדרות והפקות המקור של yes.

חבילת ילדים, 39 שקל לחודש, כוללת: 10 ערוצי ילדים וכן VOD וגם לילדי בית הספר, הכולל תכנים מבית: ניקלודיאון, הופ, yes kidZ ,yes WIZ ועוד.

חבילת מדע וטבע, 29 שקל לחודש, כוללת: ערוצי נשיונל ג'אוגרפיק, דיסקברי ועוד. וחבילת הערוצים הישראליים.

חבילת ספורט, 67 שקל לחודש, כוללת: 4 ערוצי צ'רלטון (ספורט 1, ספורט 2, ספורט 3 וספורט 4). ב-yes אומרים כי "בהמשך יתווספו לשירות גם ערוץ ONE וערוצי ספורט נוספים, לצד חבילת הערוצים הישראליים".

חבילת family בעלות של 99 שקל לחודש כוללת את חבילת הסרטים, הסדרות, הילדים והערוצים הישראליים.