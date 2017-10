מהיום: yes תנסה לעקוץ את המתחרות עם שירות מוזל - מה יוצע וכמה זה יעלה

חברת yes תשיק היום (ב') את STING TV, שירות הטלוויזיה המוזל שלה. שירות סטינג מיועד לטלוויזיה בסלולר, אך תשתית ההולכה שבה תשתמש yes אינה תשתית הלוויין - אלא רשת האינטרנט הפתוחה. השירות יהיה מבוסס על ממיר אנדרואידי שיחובר לטלוויזיה כמו הממיר הקיים כיום, ויתמוך בתכונות של צפייה נדחית (VOD) וגישה מכל המכשירים - סמארטפונים, טאבלטים וכן הלאה. סטינג יכלול מגוון תכנים: ספורט, ילדים, סדרות HBO, וכן תכנים מקוריים של yes. עלות השירות צפויה להיות 89 או 99 שקל בחודש, אך בשלב זה מדובר בהערכה בלבד.

השקת שירות סטינג מסמנת את נקודת השיא בתהליך בן כמה שנים של התעצמות התחרות בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית. במשך שנים שלט בשוק השידורים הדואפול של HOT ו-yes. הדואופול החל להיסדק בדצמבר 2014 עת נכנסה לשוק סלקום TV עם תג מחיר של 99 שקל לחודש. מאז צברה סלקום כ-10% מהלקוחות, כ-150 אלף מנויים, ולאחרונה אף עברה לריווחיות. בקיץ האחרון נכנסה גם פרטנר לשוק עם מוצר זול במיוחד, במחיר חבילה שמתחיל ב-69 שקל לחודש. פרטנר צברה עד כה 30 אלף לקוחות, לפי הכרזה שלה מהשבוע שעבר. בינתיים גם נטפליקס נכנסה לפעילות בישראל, אך מספר הלקוחות שלה בישראל אינו ידוע.

ממיר של סטינג טי.וי באדיבות STINGTV

מאז ההשקה של סלקום TV, שתי הפלטפורמות הגדולות החלו לאבד מנויים במהירות ונכנסו למגננה. HOT ו-yes הבינו שהן חייבות לספק מוצר רלוונטי ללקוחות צעירים, מוצר רזה יותר ללקוחות שמוכנים לשלם פחות. באוגוסט האחרון השיקה HOT מוצר כזה תחת המיתוג Next Plus, הנמכר במחיר של 89-99 שקל לחודש ומשווק גם ברשת רמי לוי. כעת, yes מסיימת את המהלך עם הצגת המוצר הטלוויזיוני המוזל שלה.

עבור HOT ו-yes יש גם חשש לקניבליזציה: לקוחות ותיקים שינטשו לטובת הפתרון המוזל. לקוח yes משלם כיום 229 שקל לחודש (לפני מע"מ) ובסטינג המחיר צפוי להיות כאמור פחות ממחצית. yes מאבדת כיום מנויים בקצב של כ-5,000 ברבעון, שיעור נטישה רבעוני של כ-4% וקצב שגבוה מאובדן המנויים ב-HOT (שלה יש את חבילת הטריפל כאמצעי לשימור לקוחות).

סטינג עולה לאוויר בעת ש-yes נמצאת בסכסוך משפטי מר עם RGE, ולכן סביר שעם העלייה לאוויר לא יהיו בפלטפורמה ערוצי ספורט 5 וערוץ הילדים. כך או כך, עבור הצרכנים מדובר בבשורה מצוינת ובעוד אלטרנטיבה מוזלת לצפייה.