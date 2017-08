גולשים מצייצים בטוויטר: "פייסבוק ואינסטגרם נפלו"

בפעם השנייה השבוע דיווחו גולשים מסביב לעולם על בעיות התחברות לרשת החברתית פייסבוק, כאשר היום (ש׳) עלו דיווחים דומים גם בעת הפעלת אפליקציית שיתוף התמונות אינסטגרם. על פי הדיווחים, גולשים רבים מתקשים להעלות גם את האתר בדסקטופ וגם את שתי האפליקציות.

הדיווחים עלו בעיקר ברשת החברתית המתחרה טוויטר, שבה משתפים גולשים את ההודעה "פייסבוק תחזור לפעול בקרוב. פייסבוק לא פועלת כרגע לצורך תחזוקה, אך תחזור לפעול בשעות הקרובות". על פי אתר down detector, שמודד אזכורים של רשתות חברתיות במדיות שונות, עלו בשעה האחרונה אלפי אזכורים לכך שאתר פייסבוק לא עולה.

על פי נתוני האתר - 40% מהגולשים רואים חלון שחור בעת ניסיון להפעיל את האפליקציה, 39% לא מצליחים להתחבר (כניסה עם שם משתמש וסיסמה) ו-21% לא מצליחים לראות תמונות או להעלות תמונות.

זוהי לשון ההודעה אותה קיבלו גולשים שחוו קושי להפעיל את האפליקציה: Facebook Will Be Back Soon. Facebook is down for required maintenance right now, but you should be able to get back on within a few minutes. In the meantime, read more about why you're seeing this message. Thanks for your patience as we improve the site.

בתחילת השבוע האחרון דיווחו גולשים כי הם לא מצליחים להכנס לאתר ולא לאפליקציה אך התקלה נפתרה בתוך פחות משעה.

מפייסבוק נמסר בתגובה: ״אנו מודעים לכך שחלק מהאנשים מתקשים בגישה לשירותי פייסבוק. אנו עובדים כדי להשיב את הדברים למצבם הרגיל במהירות האפשרית״.

עדכון לשעה 20:00 - גולשים שהתלוננו על התקלה, מדווחים כעת כי הם לא מתקשים להכנס לפייסבוק ואינסטגרם. למרות זאת, ב-down detector עדיין ניתן לראות דיווחים חיים של משתמשים שנתקלים בבעיות בניסיון להפעיל את השתי האפליקציות.

So Facebook is not working too. I THINK EVERYONE IS ON TWITTER TO CHECK OUT WHAT IS HAPPENING 😂 — Kamal Effendi K. (@kamaleffendi) August 26, 2017

Facebook and Instagram are down and people are on Twitter like: pic.twitter.com/bgNuhvARB7 — 👑 Lovatic (@King_Lovatic) August 26, 2017