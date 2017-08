הסעיף הקטן בדו"חות בזק: יורוקום לא תוכל להחזיר חוב של 56 מיליון שקל

בדו"חות שפירסמה הבוקר (ה') חברת בזק בולט סעיף אחד המדבר על חוב של יורוקום לבזק בנוגע לעסקת yes, שלהערכת בזק יורוקום לא תוכל לעמוד בהחזרו המלא.

ב-2015 בזק רכשה את יתרת המניות yes של (42%) מיורוקום ב-680 מיליון שקל, כשבעסקה נקבע תשלום נוסף שעל ירוקום לשלם, המבוסס על שני תנאים: תזרים המזומנים של yes וסיכויי השלמת העסקה למיזוג yes עד לסוף 2017.

לאור תזרים המזומנים הנוכחי בדו"חות yes והסיכויים הקטנים להשלמת העסקה (לאור החקירה הפלילית), בזק מצאה כי יורוקום חייבת לה החזר מקדמה של 113 מיליון שקל. בזק אף הוציאה דרישת חוב כזו לירוקום וכן לבנקים שממנים את יורוקום, אולם להערכת רואי החשבון של החברה, יורוקום לא תוכל לעמוד בהחזר החוב במלואו אלא רק במחציתו. מסיבה זו בזק רשמה בדו"ח "חוב מסופק" של 56 מיליון שקל.

מדובר בחוב שאמור להיות משולם רק בסוף 2017 ובינתיים בזק לא רשמה אותו כ"חוב אבוד". עם זאת, הערכת בזק מהווה אינדיקציה ראשונה למצבה הכספי הבעייתי של יורוקום.

עוד כתבות בנושא למרות השחיקה ברווח הנקי - בזק תחלק דיווידנד של 708 מיליון שקל

לירן לובלין מ-IBI מסביר: "יש לשים לב להפרשה לחובות מסופקים שמסתתרת בדו"ח של 56 מיליון שקל שבזק הפרישה בגין תשלום שהיא כבר שילמה ליורוקום ועכשיו יורוקום אמורה להחזיר. או בפשטות – בזק שילמה מקדמה שהיא לא היתה אמורה לשלם, ועכשיו כשהיא רוצה את הכסף חזרה מיורוקום – אין כסף".