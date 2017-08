קולדפליי לייב אצלי בסלון: כדאי לצפות בהופעה במערכת מציאות מדומה?

ההופעה הגדולה הראשונה שראיתי בלייב היתה של U2 בפארק הירקון לפני 20 שנה. מאז צפייה בהופעות חיות הפכה לחלק בלתי נפרד מחיי. מאות הופעות שבהן עמדתי שעות בתורים, נדחפתי, הזעתי, נרטבתי בגשם, שרתי עם עשרות אלפי אנשים,שמחתי ובכיתי מהתרגשות בשלל מקומות - מפארק הירקון, הבארבי וקיסריה, דרך ברים ברחבי הארץ ועד פסטיבלים בלונדון, גרמניה, ברצלונה ועוד.

הלילה הופיעה להקת קולדפליי באצטדיון סולג'ר שבשיקגו, ולמרות שהפרידו בינינו כ-10,000 קילומטרים, גם היא נוספה לרשימת הלהקות שראיתי בלייב. זאת, כשבידי שני גאדג'טים, משקפי מציאות מדומה gear vr של סמסונג, ו-גלקסי 8s. זו אמנם היתה חוויה נהדרת, אך רחוקה ממושלמת, ובטח שלא יכולה להחליף את הדבר האמיתי. לא כרגע בכל אופן.



בפרומו להופעה ניתן לראות מה מצפה לצופים מהבית: הזווית של צופה מהשורה הראשונה בקהל כשסולן הלהקה רץ הלוך וחזור מהבמה המרכזית לבמה קטנה יותר במרכז הקהל. רגע אחרי הוא כבר מרחף מעל הקהל ואז מתמקם בקדמת הבמה ליד חברי הלהקה. הפרומו העלה בי ציפיות גבוהות, אך לא גבוהות מדי. אמנם איכות התמונה עדיין לא ב-HD והסאונד לא יותר מסביר, אך בשביל פעם ראשונה זה נראה טוב וההתלהבות היתה גבוהה.



4:30 לפנות בוקר, חצי שעה להופעה: אני מדליקה מזגן, מארגנת לעצמי נישנושים ומתמקמת על הספה בסלון. לצורך הצפייה כל מה שצריך לעשות הוא להוריד את אפליקציות ה-VR של סמסונג ואוקולוס. לאחר התקנתן, יש להפעיל את האפליקציה של סמסונג VR ולחבר את הסמארטפון למשקפיים (הם לא עובדים ללא סמארטפון).

המשקפיים לא שוקלים הרבה ויחסית נוחים. אחרי מספר דקות של משחק עם הרצועות הצלחתי להתאים אותם כך שישבו על הראש בצורה האופטימלית. כעת הצופה מקבל תפריט של שלל תכנים ייחודיים למציאות מדומה, כשאחת האופציות הראשונות היא כניסה להופעה חיה של קולדפליי. המשקפיים של סמסונג הם אינטואיטיביים מאוד ותוך דקה כבר הייתי בהופעה.



בשלב הזה הקהל עדיין נכנס לאיצטדיון הענק ומתמקם. הצופה מהבית מקבל חימום בצורת פוסטים שמשתתפים אמתיים בהופעה העלו בפייסבוק ובאינסטגרם, כשברקע כדורים פורחים קטנים מתעופפים ונעלמים בשמים. בלי לאמץ שריר, אני עוקפת אפילו את השורה הראשונה ומתמקמת ברצועה שבה עומדים המאבטחים, מסתכלת על עובד הבמה כמעט בלבן של העיניים, כשלרגלי רשימת השירים שיהיו בהופעה. חבל רק שלא ניתן לעשות עליה זום.



גילוי נאות: אני לא מעריצה גדולה של קולדפליי אף שאת האלבום הראשון שלהם רכשתי עוד בתיכון ועד היום אני יכולה להקשיב לו מההתחלה ועד הסוף בלי להעביר שיר. מעבר לכך את הלהיטים אני פחות או יותר מכירה, אבל לא ברמה של לזכור את שמותיהם - בטח שלא לשיר בזמן ההופעה. אני גם לא משתמשת כבדה של משקפי מציאות מדומה. רוב החוויות עד כה היו יחסית קצרות, לעתים חיוביות ולעתים מלוות בכאבי ראש או עיניים. החוויה הנוכחית, כפי שציינתי, כבר הייתה טובה, אפילו טובה מאוד - אך עם הרבה חריקות.



ההופעה התחילה ב-05:00 לפנות בוקר בדיוק, ונמשכה שעתיים וחצי. בשעתיים האלה עשיתי הפסקות קצרות מאוד בשביל לרשום כמה הערות ומלבד זאת הצלחתי ליהנות ברוב הזמן, כשלא כעסתי על הסאונד או ניסיתי להתגבר על הסחרחורת או על אי הנוחות של המשקפיים שבכל זאת זזות ולוחצות על הראש.



ההופעה נפתחה בנאום המפורסם של צ'רלי צ'פלין מתוך "הדיקטטור הגדול". לקהל חולקו צמידים זוהרים כשהאיצטדיון כבר חשוך לחלוטין - והתחושה היא די עוצרת נשימה - עד שכריס מרטין התחיל לשיר. למרות שהעליתי את הווליום לרמה הגבוהה ביותר - עדיין לא שמעו מספיק טוב.



היו לא מעט תקלות - קפיצות בווידאו של חצי שנייה, הסאונד היה מבולבל ותלוי בכיוון שאליו הסתכלתי, הצופה לא בוחר מאיפה לראות את ההופעה אלא תלוי בהחלטת העורך שמעביר את הצופה בכל פעם למיקום אחר באצטדיון.



המשחק עם המיקום של הצופה יכול מהר מאוד לגרום לתחושת רתיעה - אמנם מצד אחד לרגע מוקמתי לצדו של הסולן כשישב לנגן על הפסנתר באחד השירים ואפילו ראיתי אותו מפיל את כוס המים שחיכתה לו שם ומגניב חיוך למתופף. אך שתי שניות לאחר מכן כבר הייתי על מצלמה שריחפה מעל הבמה ומיד הרגשתי סחרחורת מלווה בתחושה של בחילה. חוסר היכולת לקבוע מאיפה אראה את המופע די מפריעה. הצופה נזרק בכל מספר שניות למקום אחר וזוהי חוויה מאוד מבלבלת.

בעיה מהותית נוספת היא הסאונד שמשתנה לפי כיוון המבט של הצופה. המטרה של המשקפיים היא לתת חוויה של 360 מעלות ויכולת לראות כל זווית כאילו הייתי שם, אך ברגע שהזזתי את הראש מהמיקום הישיר שאליו המצלמה כרגע מכוונת, הסאונד השתבש ושמעו הד של תופים ברקע ודיליי בגיטרות.



אמנם אלו חסרונות די משמעותיים בשביל הופעה ראשונה שאני צופה בה דרך מציאות מדומה, ועם זאת החוויה היתה מקסימה. בלא מעט רגעים הרגשתי מחוברת לחלוטין להופעה ומנותקת באותה המידה מסלון הבית. ראיתי הרבה מעבר למה שיכולתי לו עמדתי בקהל. בתחילת ההופעה, למשל, החל לרדת גשם וניתן היה לראות כל טיפה המכה במצחו של כריס. גם זוויות הצילום מתוך הקהל היו חוויה מיוחדת - הסולן, שהוא פצצת אנרגיה שלא מפסיקה לרוץ על הבמה, הצליח לשלהב את הנוכחים, מה שגרם לי לזוז לא מעט בעצמי. כך, לאורך כמה שירים חרגתי מגבולות הגזרה של הספה היישר אל מפגש לא מתוכנן בין הראש שלי למקרר.

הזמנה לצפייה במופע של קולדפליי במשקפי מציאות מדומה

בניגוד מוחלט לסולן, שאר חברי הלהקה נותרו דוממים כמעט לאורך כל ההופעה, ובכל זאת כיף היה לשבת בסלון כשאני על הבמה, לכאורה, יחד עם אחת הלהקות הגדולות בעולם. הרגע המרגש ביותר שחוויתי הגיע אחרי ההדרן, כאשר המתופף וויל צ'מפיון התיישב על הפסנתר בעודי לצדו, וניגן את השיר הטוב ביותר לטעמי מאלבומה הראשון של הלהקה - Don't panic.



על פי הדיווחים, 5 מיליון אנשים צפו בסיבוב ההופעות הנוכחי של קולדפליי - ששמו A Head Full of ,Dreams - מתוכם 10,000 איש עשו זאת באמצעות משקפי מציאות מדומה של סמסונג. אוכל להעיד רק על ראשי שלי, שאמנם לא התמלא חלומות בהכרח, אך בהחלט התמלא בחלל ההופעה כולה. Every pixel is a waterfall.