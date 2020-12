"תמיד מישהו מחכה למנוף": מירב אורן סגרה 20 מיליון דולר בסיבוב הראשון

למנוף יש תפקיד מרכזי באתרי הבנייה - הוא משנע יותר מ-70% מהחומרים באתר וקובע את הקצב של האתר. מירב אורן, מנכ"לית ומייסד משותפת בסטארט-אפ ורסטיל (Versatile) מסבירה כי זהו צוואר הבקבוק הגדול ביותר בפרויקט בנייה, כיוון ש"תמיד מישהו מחכה למנוף". חלק מהלקוחות שלה, היא מספרת, חוזרים על המשפט "You Live and Die by the Hook" ('אתה חי ומת על פי האַנְקוֹל').