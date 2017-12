האובר של הקניות

עורכת הדין טל רובינשטיין ורואה החשבון ציון שדה עבדו ביחד שנים רבות והפכו לחברים טובים. תוך כדי נסיעת עבודה משותפת, טל שמה לב שבכל פעם שמישהו מהם נוסע, הוא מקבל בקשות מחברים ומבני שפחה שנשארו בארץ להביא להם מחו״ל פריט כזה או אחר, והציעה לציון להקים יחד סטארטאפ שפותר את הבעיה הזו ו-Shupperz יצאה לדרך.

