כדי לא לקרוס יחד עמם, אי אפשר להמשיך לטאטא את החרדים לפריפריה

אף אחד, אבל ממש אף אחד, לא רוצה שיגורו לידו חרדים. החרדים, באחריותם המלאה, הפכו את עצמם ל–NIMBY קלאסי (Not In My Back Yard) — וישראל מוצאת עצמה מתפתלת עם פתרונות קצה מעוותים בניסיון למצוא להם פתרונות דיור. בכל זאת, הצפי של המועצה הלאומית לכלכלה הוא שהחרדים יזדקקו ל–200–300 אלף דירות חדשות עד 2040, וברור שהדירות האלה צריכות להיבנות במקום כלשהו. השאלה הגדולה היא איפה.