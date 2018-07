הסמארטפון משפיע עליכם גם כשהוא כבוי

הסמארטפון מסיח את דעתנו ללא הרף. כל צלצול, זמזום או רטט גורם לנו מיד להסתכל על המכשיר, ללא קשר לסיטואציה שבה אנו נמצאים. אנשים מצלמים תמונות בטלפון במהלך ארוחה משפחתית, מתעדכנים בפייסבוק במהלך פגישות וקוראים הודעות ווטסאפ בעת צפייה בסרט. הם לא מתאפקים ומגיבים מיידית, תוך סיכון גדול לעצמם ולאחרים - למשל כשהם קוראים או כותבים מסרונים במהלך נהיגה במכונית. בשל הסחות הדעת המתמידות, ההערה "שימו את הטלפון בצד" נשמעת לא פעם בפורומים שונים.

אך האם לסמארטפון יש השפעה עלינו גם כשאנחנו מניחים אותו בצד, לא נוגעים בו כלל - או אפילו כאשר הוא כבוי לגמרי?

במחקר מ-2017 שפורסם במגזין מחקר צרכני בארה"ב ("Journal of the Association for Consumer Research") נבחנה השפעת הסמארטפון על תפקודם הקוגניטיבי ויכולותיהם השכליות של אנשים. במסגרת המחקר התבקשו הנבדקים לבצע מטלות מנטליות מגוונות כמו פעולות חשבון, תרגילי זיכרון, פתרון בעיות וכדומה. המחקר כלל שלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה הניחה את המכשיר לפניה עם המסך כלפי מטה, הקבוצה השנייה הטמינה את המכשיר בכיס או בתיק, ואילו הקבוצה השלישית השאירה את המכשיר בחדר סמוך, הרחק מהישג ידה. בכל שלושלת המקרים היו המכשירים כבויים.

על פי התוצאות היו ביצועיה הקוגניטיביים של הקבוצה שהשאירה את הסמארטפון בחדר הסמוך הטובים ביותר, הקבוצה ששמה את המכשיר בכיס או במגירה ניצבה במקום השני, ואילו הקבוצה שבה המכשיר נותר בשדה הראייה הציגה את הביצועים החלשים ביותר. כלומר, מספיק שמכשיר הטלפון נמצא בטווח הראייה, גם כשהוא כבוי, כדי להשפיע באופן שלילי על יכולותינו הקוגניטיבית. המחקר הראה עוד שבקרב אנשים שהעידו על עצמם כמשתמשים כבדים במכשיר, הפגיעה היתה המשמעותית ביותר.

יכולות קוגניטיביות קריטיות ללמידה, להסקת מסקנות, לשימוש בהגיון בריא ולפיתוח רעיונות יצירתיים. לכן, גם להשפעה קטנה עשוי להיות אפקט גדול לאורך זמן. מכיוון שקיימים מיליארדי מכשירים במרחק נגיעה מכולנו לאורך רוב שעות היום, הפגיעה היא רחבה והשלכותיה מרחיקות לכת.

מדוע מסיחים כך הסמארטפונים את דעתנו? מכיוון שהם מהווים מרכז תקשורת, מידע ולוגיסטיקה, ומאפשרים את ביצועה כמעט של כל פעולה, בכל זמן ובכל מקום, תוך חיסכון בזמן ובמאמץ. המכשיר גם מהווה מחבר בין אנשים, מעביר מידע, מבדר וממלא פונקציות רבות נוספות. חשיבות הסמארטפון לחיינו הופכת אותו למעין מגנט, המושך אותנו להתבונן עליו, להרימו ולהשתמש בו. המחקר שהוזכר הוכיח כי היות המכשיר מול עינינו גורמת למשיכה הגדולה ביותר - וכל ניסיון לחסום את ההשפעה נידון מראש לכישלון.

הסמארטפונים משפיעים על החשיבה שלנו ועל היכולת שלנו לפתור בעיות, גם כשהם מכובים וגם כשהמסך מופנה כלפי מטה, בלי צפצוף ובלי רטט. בקשה כי אנשים ימנעו משימוש בסמארטפון בכיתה, בישיבה או בעבודה - אינה מספיקה. עצם הימצאות המכשיר מול העיניים משפיעה על היכולות הקוגניטיביות ויוצרת בעיות. לכן, בקשה אפקטיבית יותר תהיה "שימו את המכשיר בתיק, במגירה או בכל מקום רחוק מהעין".

נסו בעצמכם - אתם צפויים לגלות שהמיקוד, התפקוד והיכולת שלכם להתרכז ולהגות רעיונות יצירתיים ישתפרו.

ד"ר גולדשמידט הוא מרצה לשירות וניהול במרכז ללימודים אקדמיים (מל"א)