נשים מעדיפות גינקולוגיות - והקופות מוכנות לשלם להן 1,000 שקל לשעה

הביקוש הגובר של מטופלות מכל המגזרים לרופאות נשים, בשילוב עם היצע מוגבל ותחרות גדולה בין הקופות, הפכו את הגינקולוגיות למקצוע רותח — והשכר בהתאם ■ בכיר בקופה: "אין אפילו משא ומתן - הרופאה מודיעה מה המחיר הנדרש וזה "take it or leave it"