האם השפה מכתיבה את החשיבה? 6 דברים שאולי לא ידעתם על שפות

מדוע מדינות רב־לשוניות נוטות להיות עניות יותר מאלה ששלטת בהן שפה אחת? ומה גורם לגרמנים לתאר מפתח כ"שימושי" ואילו לספרדים לתאר אותו כ"מסובך"?

1. מחצית מאוכלוסיית העולם מדברת ב-12 שפות בלבד

בעולם יש 7.4 מיליארד אנשים הדוברים כ–7,100 שפות. שפע השפות האלה נעלם והולך, ואתו גם תרבות, ידע והיסטוריה אנושית. כמעט שליש מהשפות בעולם מדוברות על ידי אלף בני אדם ופחות, ואילו כמעט 50% מהעולם דובר 12 שפות בלבד. התפשטות והיכחדות של שפות אינן רק עניין של גיאוגרפיה, אלא גם של פוליטיקה.

2. הצורך לתקשר חזק מאתנו

בקרב הציבור יש הנחה מוטעית ששפה משמעה דיבור, ושחומר הגלם של השפה הוא צלילים. שפות סימנים הן עדות לצורך האנושי לתקשר. בהיעדר חוש השמיעה, השפה פורצת דרך הידיים, הפנים והגוף ונקלטת דרך העיניים. בשפות סימנים עושר הבעתי ומורכבות לקסיקלית ודקדוקית, וגלומות בהן כל אותן אפשרויות להבעת דקויות של היגיון, רגש, שנינה ואמנות שיש לשפה מדוברת.

להרחבה: עירית מאיר וונדי סנדלר. שפה במרחב: אשנב לשפת הסימנים הישראלית, הוצאת אוניברסיטת חיפה, 2004

3. האם השפה מכתיבה את החשיבה?

פרופ' לרה בורודיצקי מפרסמת כבר שנים מחקרים המגלים כי השפה שאנו דוברים קובעת ממדים בסיסיים של החוויה האנושית, כמו מרחב, זמן, סיבתיות והיחס אל הזולת. בשל השפה גרמנים מתארים מַפְתֵּחַ כאוביקט "שימושי", ואילו הספרדים מתייחסים אליו כ"מסובך" ו"נחמד" (בשל הבדלים במין הדקדוקי של המלים בשפות אלה). השפה גם גורמת לדוברי אנגלית להטות את הגוף קדימה כשהם מדברים על העתיד, ואילו לדוברי שפת איימרה — שרואים את העתיד כדבר המצוי "מאחור" — לחוות תנועה לאחור.

מחקרים אף מראים כי דוברי שפות הכוללות רק כיוונים מוחלטים (ללא "ימין" ו"שמאל") מצטיינים במעקב אחר מקום הימצאם, גם בתוך בניינים שאינם מכירים. תיאוריית הקשר בין שפה לחשיבה מעוררת את הדמיון, אך חשוב לזכור: שפה אינה כולאת את החשיבה ואינה מגבילה את דובריה מהבנת הרעיונות שמשמשים דוברים של שפות אחרות.

L. Boroditsky. “How Language Shapes Thought”. Scientific American, February, 2014.

4. חיבור לרשת לא מספיק - הפער הדיגיטלי נמצא בשפה

האינטרנט נחשב למקור ידע חסר תקדים, המצמצם פערים בגישה להשכלה ולרכישת מיומנויות. אלא שלא לכל הדוברים יש גישה שווה לידע הזה – השפה שבה הם קוראים ולומדים תכריע את החוויה ברשת. הסתכלו על התרשים:

5. שפה אחת טובה לכלכלה

גלובליזציה, הגירה וגיוון באוכלוסייה הם דברים מצוינים כשמביטים על העולם דרך משקפיים ליברליים, אבל האם מדובר בראייה אופטימית חסרת בסיס? מדינות רב־לשוניות נוטות להיות עניות מאלה שיש בהן שפה אחת שלטת. כלכלנים מאוניברסיטת דרום דנמרק מצאו כי יש יחס הפוך בין מספר השפות המדוברות במדינה לבין ההון החברתי בה.

מדינות שיש להן הון חברתי גבוה יחסית — כמו ארה"ב וקנדה — נשלטות על ידי שפה מקומית עיקרית אחת או שתיים, אף שתושביהן דוברים שפות רבות. אילו מסקנות מעשיות אפשר להסיק מכך? במקרה של הגירה, היטמעות לשונית היא דבר חשוב: גם אם מהגרים וילדיהם שומרים על שפתם המקורית, עליהם ללמוד את שפת המדינה החדשה.

The Economist + Cong Wang & Bodo Steiner. "Can ethnic–linguistic diversity explain cross–country differences in social capital formation?", 2015

6. שפות מתפשטות בצורה לא אחידה ברחבי העולם

