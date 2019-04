ישראל לא ערוכה להתמודדות עם אוטיזם

ב–2004 דיווח הארגון האמריקאי The Center for Disease Control and Prevention כי אחד מ–166 ילדים אובחן על הספקטרום האוטיסטי. 15 שנה חלפו, ומספר הילדים המאובחנים כיום הוא אחד מ–59. לפי תחזיות, מספר הילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי ימשיך לעלות לאור הדיוק באבחון לצד הירידה בגיל האבחון. מציאות זו מחייבת אותנו כחברה לתת את הדעת על הסוגיה, ולהתכנס כדי לתת לה מענה הולם. לפני שנה הוחלט על תיקון לחוק החינוך המיוחד, שנחקק לפני 31 שנה וקבע את זכויותיהם של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך מתוך תפישה המעודדת שוויון. לפי התיקון לחוק, ילדים עם צרכים מיוחדים, ביניהם ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי, ישתלבו...

טען כתבות נוספות