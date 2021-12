■ "רוצים שתהיה סוס עבודה. קל יותר להעסיק בן 20 שאין לו ילד להוציא מהגן"

עדי ביטרן עבדה בתחום הסייבר במשך 12 שנה ■ עם השנים היא ראתה איך התחום מתמלא ביוצאי צבא צעירים, ואיך היא ובני דורה נדחקים ממנו החוצה ■ היא החליטה לעשות שינוי - וכיום היא עובדת כמאמנת קולית ש"מתמחה בסגנונות שירה קיצוניים"

>> הייטקיסט בדימוס

ענף ההיי-טק רק נראה לכם נוצץ. בפנים יש מאבקי כוח שלא היו מביישים טלנובלה טורקית. כשיש כסף - והרבה - יש גם רוע, תקיעת סכינים על ידי קולגות וכן הרבה תופעות מכוערות של פיטורים של "זקנים" מעל גיל 30, לא מגייסים אמהות, ומעיפים כל מי שכבר לא מספיק מגניב בעין של הילדודס. לא מתגעגע לשם בכלל

>> ליטל

עכשיו אני מבינה למה לא חוזרים אליי אף פעם כשאני שולחת את קורות החיים (הדי עשירים) שלי. יש לי שני שמות משפחה (מעיד על כך שאני נשואה) ועל אף שאני לא כותבת את שנת הלידה שלי, מספיק שרואים מתי הייתי בצבא ובאוניברסיטה - כדי לחשב שאני בת 30 פלוס פלוס. ממש ממש עצוב לשמוע.

>> אלון בן שושן

מה חשבת? שהמגייסות בנות ה 25 רוצות מישהי שהן לא יכולות להתנשא עליה?

■ סדין אדום: האוצר דורש מהמורים לוותר על חופשות ועל תוספות שכר לפי ותק

האוצר יציג דרישות חדשות במשא ומתן להסכם שכר בין הסתדרות המורים למדינה שצפוי להתחיל בינואר הקרוב, לאחר עיכוב של שנים ■ השכר והחופשות הם נושאים שעד כה לא נפתחו לדיון, בשל התנגדות עזה וארוכת שנים מצד ארגוני המורים

ילדים בדרך לבית הספר (למצולמים אין קשר לכתבה). "אין לכם מושג איזה בעל זבוב מתרחש מתחת לאף שלכם. זה דור שלא רואה ממטר אף אחד"

"חברת קדישא לא הסכימה לקבור אותו ליד אחותו, בגלל שהוא גבוה מדי, אבל הסבירו שבתשלום של 7,000 שקל ניתן להסדיר זאת"

>> חזרזיר

שימו לב. כרגע מורה מקצועי הנחשף לטירוף שנקרא בי"ס. על יפה בן דוד להשבית לשבוע את כל בתי ספר, ולתת להורים המפונקים להתמודד עם הילדים החארות שהם גידלו. רק אז לבוא לדבר. עבדתי כקופירייטר בחברת פרסום. עבדתי כמנהל דיגיטל בחברת שיווק, עבדתי כעצמאי עם לקוחות דוחים, ואני אומר לכם אנשים! מורים הם עם משובש. חופשות? יומיים לוקח לך להירגע מילד קקה בן עשר שעושה לך חכה חכה עם היד, ותוקע גרעפס לקול צהלות הכיתה. אין לכם מושג מהי כמות האנרגיה הנדרשת להתמודד רק עם הרצון להעיף סטירה לילד שאומרים לו להיות בשקט - והוא מסמן לך רק שנייה, תוך שהוא מוציא פלאפון באדישות. מורה צריך להיות מקצוע מתגמל המעורר הערכה. בדיוק הפוך ממה שקורה היום. אין לכם מושג איזה בעל זבוב מתרחש מתחת לאף שלכם. זה דור שלא רואה ממטר אף אחד. אנחנו גידלנו אותם לכך. האוצר חייב לזחול על הברכיים עם שקי כסף ולהתחנן שיישארו בג'וב המסריח עלי אדמות. אבל כמו שאמרתי, מורים הם עם משובש.

■ חברה קדישא טענה שבית העלמין מלא, אבל מכרה בו חלקות בעשרות מיליוני שקלים

חברה קדישא ראשון לציון דיווחה בעבר שבבית העלמין גני אסתר בעיר נותרו רק 77 מקומות קבורה, והדיווח איפשר לה למכור חלקות בעשרות אלפי שקלים לנקבר ■ אלא שלמרות הדיווח - במרוצת השנים נמכרו כ-2,000 חלקות ■ חברה קדישא: פעלנו כשורה

>> היערן השחור

סיפור אמיתי:

לפני כ-10 שנים נפטר אביה של זוגתי, וגופתו נתגלתה רק לאחר כמה ימים, כשהיתה במצב רקבון. ביום יום גובהו היה 165 ס"מ בערך.

בית עלמין. "ביום עצוב שכזה מפעילים עליך לחץ כדי לסחוט ממך כספים, זה נוראי ואיום"

ביום הקבורה, חברת קדישא לא הסכימה לקבור אותו ליד אחותו (שהיה מקום פנוי לידה), בגלל שהוא גבוה מדי (180 ס"מ לטענתם), אבל הסבירו שבתשלום של 7,000 שקל ניתן להסדיר זאת , אחרת יקבר בצד השני של בית העלמין ירקון, ולצערי כך היה.

ביום עצוב שכזה מפעילים עליך לחץ כדי לסחוט ממך כספים, זה נוראי ואיום.

>> בדיחה

יא מצחיקים, בפתח תקווה אנשים קנו בסגולה קברים גם ב-100 אלף דולר רק לא להיות בקומות של ירקונים.

כבר כל החלקות נקנו על ידי עשירים ומקורבים.

>> אמרי

בדיחה

בולשיט, הייתי בקדישא לא מזמן 80 אלף לשניים

>> Ghettoboy

אלפי שקלים זה מחיר מגוחך. הנהלת בית העלמין בגבעתיים תגבה לא פחות ממאה אלף שקל, וגם תהיה מוכנה לבצע פשעים פליליים, כגון הוצאה להורג, ביודעין, של שדרת ברושים הסטורית, בת 100-80 שנה, בנייה לא חוקית, ופגיעה חמורה בחומה המקורית. כל זה כדי לאפשר יצירת תבניות בטון לקברים חדשים במקום לא חוקי בעליל.

עיריית גבעתיים מודעת לכל זה, ועדיין לא הצליחה לעשות דבר בנידון.

חברה קדישא שיש להם קשר ישיר לאדושם אלוקינו, לא תרשה שייכרת מטה לחמם של מנהלים מושחתים. ברור גם שארגונים דתיים יתנגדו בתוקף להקמת בתי קברות ציבוריים, אזרחיים, וחינמיים, או קרמטוריה.

כל שתיקה של העיריות, משרדי הדתות, הפנים והמשפטים כמוה כשיתוף.

■ שוק הכרמל ניצב בפני מהפכה – ומה יגידו השכנים שקנו דירות יוקרה ב-37 מיליון שקל?

אחרי שנים של הזנחה, עיריית תל אביב תדון היום בתוכנית לחידוש החלק המערבי של שוק הכרמל ■ החזון: שמירה על בנייה נמוכה, הקמת מרחבי ישיבה, התקנת גגות ירוקים ופיתוח מתקן מחזור וקומפוסט עירוני – שעלול לעורר את התנגדותם של פרויקטי יוקרה שמקודמים בקרבת השוק

שוק הכרמל (למצומלים אין קשר לכתבה). "אני יודע שזה רעיון מטורף אבל אולי צריך להגביל את ה"פיתוח הערוני" לאחוז מסויים בכל שנה?"

>> אני אפילו לא זקן, אבל יש משהו שאני כנראה

לא אזכה לראות - את תל אביב שוב במצב מנוחה ..

לפי חישוב פשוט גם כשהאמבולנס יגיע לאסוף את גוויתי, לאחר מוות נעים במיטה עם חיוך של סיפוק, הוא יאלץ לנסוע בין דרכי עפר, טרקטורים, ורחובות חסומים.

אני יודע שזה רעיון מטורף אבל אולי צריך להגביל את ה"פיתוח הערוני" לאחוז מסויים בכל שנה?

>> קול המון

אני מציע להקים חניון ענק לג'יפונים בלבד, כי נראה שזה מה שתושבי העיר, או לפחות אלו שיודעים לבוא בדרישות, בעצם רוצים.

פעולה עם ארגון פלילי, שעושה עם אדמות מדינה כבשלו, למען בצע כסף.

■ "פתח לאלימות כלכלית": האישה מנהלת את החשבון - אך בבנק פונים אל הגבר

נשים טוענות שהבנקים אינם רואים בהן ישות פיננסית עצמאית - ופונים לבן הזוג השותף לחשבון ■ בקליניקות המשפטיות של המכללה למינהל מסבירים: "במקרים שבהם טיפלנו, ברגע שהגבר התקשר, לא ביקשו רשות מבת הזוג לפעולה בחשבון" ■ בבנקים טוענים כי אין מדובר בתופעה

>> ז'אק

פעם הלכתי עם בת זוגי לקנות מחשב. הוא היה עבור העבודה שלה, ויש לה עבר כטכנאית מחשבים. היא הסבירה למוכר מה היא צריכה, אבל בכל שאלה הוא פנה אלי. בסוף יצאתי מהחנות. אותה חוויה גם עם מתווך דירות (למרות שבת זוגי עשתה את כל התחקיר, התקשרה אליו ראשונה, והסברתי לו בפירוש שהיא מבינה בנדל"ן הרבה יותר ממני). כנראה שיש טיפוסים שתקועים בעבר ואי אפשר להוציא אותם ממנו, לא משנה כמה חזק מושכים...

■ נשים מעדיפות גינקולוגיות - והקופות מוכנות לשלם להן 1,000 שקל לשעה

הביקוש הגובר של מטופלות מכל המגזרים לרופאות נשים, בשילוב עם היצע מוגבל ותחרות גדולה בין הקופות, הפכו את הגינקולוגיות למקצוע רותח — והשכר בהתאם ■ בכיר בקופה: "אין אפילו משא ומתן - הרופאה מודיעה מה המחיר הנדרש וזה "take it or leave it"

מיטת טיפולים בחדר גניקולוג. "הגניקולוג הראשון שלי, הנחמד והקשוב לכאורה, לפתע התעניין לאן אני נוסעת לחופשה"

>> אפס אמון

הגניקולוג הראשון שלי, הנחמד והקשוב לכאורה, לפתע התעניין לאן אני נוסעת לחופשה, ואז כתב לי על פתק את כתובת המייל שלו, ''למקרה שתרצי שאצטרף''. הלם. לא חזרתי אליו.

"הוא עשה בי הליך כואב בלי להכין אותי, וכשניסיתי להסדיר נשימה מרוב כאב, הוא נתן בי מבט נוזף, של ''מה את עושה דרמה''. מאז אין לי גניקולוג"

אחריו שרשרת של גניקולוגים אטומים, קצרי רוח, יהירים. בהריון הייתי בסדנה ונדרשתי לשכב. לא יכולה לספור את ההערות המקטינות שספגתי והבדיחות סרות הטעם. ואני, בחצי חיוך נבוך, שבויה בידיהם של רופאים כל יכולים, ניסיתי לא להיות כבדה (חי-חי). האחרון, ואני כבר לא ילדה, עשה בי הליך כואב בלי להכין אותי, וכשניסיתי להסדיר נשימה מרוב כאב (לא צעקתי) נתן בי מבט נוזף, של ''מה את עושה דרמה''. מאז אין לי גניקולוג ואין לי יותר כוח לנסות מישהו חדש.

■ צפו: אחרי שנודע לו כמה יעלה לתקן סוללת טסלה, הוא פוצץ את הרכב עם דינמיט

בעלים של טסלה S הצמיד 30 ק"ג של חומר נפץ למכונית, הושיב בובה בדמותו של אילון מאסק במושב הנהג, ותיעד את הפיצוץ ■ "טסלה אמרו לי שעלות החלפת הסוללה - לפחות 20 אלף יורו"

>> נובי דיקט

זהו, רכב חשמלי ירד אצלי מהפרק.

אני מתלבט בין רכב בנזין לבין חמור עם עגלת ספורט שתי דלתות.

■ בזכות חבריו לעבודה: כך הצליח שרת לפרוש מוקדם לפנסיה

עובד מפעל איטלקי שהתמודד כל חייו עם נכות שהקשתה על עבודתו לא היה ערוך כלכלית לפרוש לפנסיה ■ אז עמיתיו לעבודה נתנו לו במתנה 20 חודשים של ימי חופשה ■ "הענקתם לי את הפנסיה שלי"

>> אלסנדרו

מרגש ומחמם את הלב.

ועכשיו, תארו לעצמכם מצב שבו כל אנשי הקבע תורמים את תוספת הרמטכ"ל (כ-2.9K) לרווחתם של עובדי הקבלן במערכת הביטחון.

>> אני חי ועובד בארה״ב

בזמן הקורונה, אלפי עובדים בארגון הגדול, שאני חלק ממנו, תרמו כל אחד לפי יכולתו עד עשרות ימי חופשה לאדם, למען עובדים שנפגעו מחל״תים וקיצוצים. האמת שהופתעתי לטובה וכמובן תרמתי בשמחה. מסתבר שגם באמריקה התאגידית.

■ העובדים מפונקים ולא רוצים לעבוד? המעסיקים קמצנים - ולא רוצים לשלם

במקום האמצעי הפשוט של העלאת שכר, המעסיקים דורשים שהמדינה תסבסד להם שכר, או שתסבסד עובדים צייתנים, כנועים וחסרי יכולת מיקוח כמו עובדים זרים ■ כל האמצעים כשרים - רק לא לתת לכלכלה לעשות את שלה: אם יש מחסור בעובדים, שכרם עולה

>> אפיאפי

דוגמה מאתמול: בתי, משוחררת טרייה משירות צבאי עובדת כמלצרית בפיצריה מפונפנת ברחובות. המעסיק משלם מינימום וקצת. עבדה כל השבוע בגשם וסגרה את המקום לבדה (אספה כסאות ושולחנות, וניקתה את המסעדה לבדה כי למה לשלם לשניים?) אתמול הסעתי אותה לעבודה ובדרך קיבלה וואטסאפ מהמנהל להגיע בחצי שעה איחור. הוואטסאפ נשלח כשמונה דקות לפני תחילת המשמרת. כשהגיעה למקום התבקשה לשבת ולחכות חצי שעה ללא תשלום. ניסתה לומר למנהל שהעניין אינו חוקי, וההוא פיטר אותה במקום בטענה ש׳זה לא יעבוד בינינו עם היחס שלך׳.. בקיצור, שמע על זכויות, נלחץ ופיטר.. אני עדיין מתלבטת אם להתקשר אליו בראשון בבוקר ולומר לו מה דעתי.

ראיון עבודה. "הכי מעצבן לנהל שיחות עם בומרים שדואגים להזכיר לי ש"אני רואה שעבדת בכמה מקומות עבודה""

"כשהגיעה בתי לעבודה, המנהל שלה ביקש שתשב ותחכה חצי שעה ללא תשלום. היא ניסתה לומר לו שהעניין אינו חוקי, וההוא פיטר אותה"

"כשהגיעה בתי לעבודה, המנהל שלה ביקש שתשב ותחכה חצי שעה ללא תשלום. היא ניסתה לומר לו שהעניין אינו חוקי, וההוא פיטר אותה"

>> 1994

מעסיקים בומרים. נושא חמור לא פחות שמטריד אותי הוא ההתעקשות הבלתי מוסברת של מעסיקים (בני 55 פלוס) על הגעה פיזית לראיונות, גם כשמדובר בשלבים ראשוניים (המשרות אליהן אני מתמיין לרוב כוללות כמה ראיונות ומבחנים), ובהמשך גם מבקשים להגיע פיזית למשרדים בהיקף מלא של חמש פעמים בשבוע, כשאת העבודה כולה ניתן לבצע בצורה טובה לא פחות גם מרחוק.

>> בחורה

בתור מחפשת עבודה, הכי מעצבן לנהל שיחות עם בומרים שדואגים להזכיר לי ש"אני רואה שעבדת בכמה מקומות עבודה". כן, אני בשנות העשרים לחיי ולא בדיוק מצאתי מקום עבודה שראוי להיתקע בו עד הפנסיה.

>> טבח

יש גם מעסיקים טובים בארץ שלנו. אני בן 21 ועובד כטבח במסעדה גדולה וותיקה במרכז הארץ. אני עושה 57 שקל לשעה, מקבל חצי שעה הפסקה בתשלום עם שתי ארוחות חינם. מהיום הראשון שהתחלתי לעבוד הופרש לי כסף לפנסיה, שולמו לי שעות נוספות ושעות שבת. בהסכם העבודה שעליו חתום המעסיק מובטחת לי העלאת שכר שנתית של 7%. אני עושה רק את המשמרות שרשומות לי בסידור העבודה, שמפורסם 10 ימים מראש. אני יכול לקחת כמה ימי חופש שאני רק רוצה, בהתראה של עשרה ימים. כשטבח מודיע שהוא חולה, זה השף שמחליף אותו. זה אולי אי קטן של שפיות תעסוקתית, אבל ככה אפשר לעשות עסקים.

■ "לא חשבתי אי פעם שאעבור לכאן, אבל במחיר של דירה חדשה - הייתי מקבל בחיפה דירה ישנה בלי מעלית"

עיריית חיפה מפנטזת על פינוי המפעלים מהמפרץ ונלחמת על פרויקטי תחבורה, אך בינתיים העיר מדשדשת, המשקיעים תופסים את מקום הזוגות הצעירים והזמן פועל לרעתה ■ נתוני ההגירה ומדד יד2–TheMarker חושפים כי המרוויחות העיקריות הן ערי הלוויין שלה, ובראשן טירת הכרמל והקריות ■ עיריית חיפה: "מודעים לנתוני ההגירה השליליים ופועלים לשינוי המגמה"

>> מנחםם

לפני 40 שנה סיפר לי קרוב משפחה מבוגר שכשהיה צעיר היה לו חבר חיפאי שבכל פעם שנסע לחיפה היה מספר שהוא נוסע ל״עיר העתיד״. אני עדיין מחכה למימוש הפוטנציאל של העיר הזו. כנראה שלא אזכה לראות זאת בימי חיי.

שוק תלפיות בחיפה. "אני עדיין מחכה למימוש הפוטנציאל של העיר הזו"

■ המאבטח הטיח אותי על הרצפה ושם את כל משקלו על הגב שלי כשאני בקושי נושם. הוא גם שבר לי את העצם ברגל"

"בכל השרשרת לא היה אף אחד שעצר, לא מהצוות הרפואי ולא הניהולי. אף אחד לא אמר 'מה קורה פה'" ■ ראיון עם צבי, שהגיע למיון בבית החולים איכילוב עם חום - והותקף על ידי צוות האבטחה

>> מהגר

ביקרתי בישראל בנובמבר, וזה החזיר אותי למקום חשוך נפשית. אחרי שנתיים פלוס בחוץ אני מבין לחלוטין שלעולם לא אחזור. אני מבין את כל מה שקרה שם וכמוני גם כל מי שקורא את הכתבה, זה משהו שכולנו מכירים מקרוב, ושילוב של המון גורמים שנובעים בעיקר מלחץ, חוסר תכנון, זלזול וכו'. בשבועיים בישראל התפרצתי אולי חמש פעמים, שנתיים ומשהו בחו"ל וזה לא קרה לי פעם אחת. יש משהו בישראל שמטריף אותי ומה שבטוח שזה אני לא היחיד. הכול עקום. זזתי למקום יותר רגוע וטוב לי סופסוף.

>> שככה יהיה לי רע

איפה הלכה האמפתיה. מצד אחד אדם חולה שאינו במיטבו (והוא פוסט טראומטי, כנראה שגם במיטבו הוא לא לגמרי), מצד שני צוות תשוש ועמוס, ברקע מגפה והפחדות מהשלטון על אחרית הימים שמגיעה עוד רגע. באמת שחסר רק מאבטח אחד אגרסיבי כדי לפוצץ הכל.

אין בעיית אלימות במערכת הבריאות. האלימות היא סימפטום - מי שלא ישב/ה בעמדה של האחות האחראית במיון לא יכולה להבין את הלחץ והעומס, לכולם כל היום יש רק טענות גם אם תתני מאתיים אחוז. גם לא הייתי מאחלת לאף אחד את החוויה לנסות להבין מאחות כזו מה קורה עם אבא שהגיע עם התקף לב למיון. אי אפשר לצפות מאנשים להיות סבלניים, מכילים ואמפתיים במצב כזה. עד שלא יתחילו לאייש את המחלקות, ובעיקר את המיון, במספיק צוותים, ועד שלא יהיו מספיק מיטות כלום לא ישתנה.

■ רמי לוי מוכר כרטיסי טיסה ב-9 דולרים - ואף אחד לא קונה

הממשלה סגרה את השמים פעם נוספת, ואיש העסקים שלא רגיל להפסיד מסכם שנה עגומה מאז רכש את חברת התעופה ישראייר ■ במקום למכור לישראלים טיסות בשקל, להקים מועדון לקוחות שמאפשר להם לקנות ברשת השיווק שלו, ועל הדרך לסגור חופש ואף להנפיק את החברה — הוא סופר את ההפסדים

>> חגי.

לצרכנים יש כוח. מי כמו החרדים יודעים זאת. בעבר לא הייתי בודק כלום לגבי מלונות/מסעדות/חברות תעופה ושאר ספקי שירותי תיירות, בילוי ופנאי. עד שפעם דיברתי עם ידידה דתייה על מסעדה צמחונית שמשתמשת רק במוצרים כשרים, אך אין לה תעודת כשרות כי היא פתוחה בשבת. "אני לא אפרנס מקומות שפתוחים בשבת" היא הסבירה לי. אז נפל לי האסימון, שאם אני רוצה לקבל שירותים בשבת, אני חייב להעדיף מקומות לא כשרים . כך גם לגבי חברות תעופה. הצרכן החילוני לא מאוגד כמו הצרכן החרדי. אבל די בשינוי קטן - לבדוק ולתמוך דווקא בעסקים חילונים ככל שאפשר, כדי לעשות שינוי גדול.

■ "זה הדהים אותי": חמישה ישראלים שהקימו עסק בחו"ל מספרים איך עושים את זה בקלות

מס הכנסה של 1% על הכנסות של עד חצי מיליון שקל ומענקים של 5,000 יורו ללא תנאי: בזמן שעסקים קטנים בישראל מתלוננים על בירוקרטיה מורכבת ומתאוששים משיא המגפה, כך זה נראה מעבר לים

>> מיס-טרל