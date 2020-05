אמדוקס עקפה את התחזיות - אבל הורידה את תחזית ההכנסות והרווח ל-2020

חברת אמדוקס, שמפתחת תוכנה כמו תוכנות גבייה ושירותים כמו שדרוג מערכות טכנולוגית מידע לחברות תקשורת ומדיה, עקפה את תחזיות האנליסטים בנוגע להכנסותיה ברבעון הראשון של 2020, אולם הורידה את תחזית הצמיחה ל-2020 כולה בשל השפעת משבר הקורונה.

אמדוקס, שמנוהלת על ידי שוקי שפר, הרוויחה 146 מיליון דולר שהם 1.08 דולר למניה ברבעון הראשון של 2020, על בסיס Non GAAP - ירידה של 1% בהשוואה לרווח ברבעון המקביל ב-2019. הרווח על בסיס Non GAAP מנטרל הוצאות הקשורות להקצאת אופציות למנהלים ולעובדים, הפחתת נכסים לא מוחשיים ושינוי בשווי ההוגן של התחייבות רכישה מותנית. הרווח למניה ברבעון הראשון של 2020 היה גבוה ב-2 סנט למניה מממוצע תחזיות האנליסטים. אמדוקס הרוויחה 127 מיליון דולר, שהם 94 סנט למניה, ברבעון הראשון של 2020 - גידול של 2.2% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019 על בסיס כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (US GAAP).

הכנסותיה של אמדוקס צמחו ב-2.8% ברבעון הראשון של 2020 בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019 והסתכמו ברמת שיא של 1.048 מיליארד דולר. ההכנסות היו נמוכות מעט ממרכז טווח תחזית ההכנסות של 1.035-1.075 מיליארד דולר של החברה, בין השאר כתוצאה מהשפעת התחזקות משמעותית יותר של הדולר בהשוואה להנחות העבודה של החברה שגרעה 8 מיליון דולר מהכנסותיה ברבעון הראשון של 2020.

שפר ציין כי הרבעון הראשון של 2020 היה הטוב בתולדותיה בצפון אמריקה ובמהלכו חתמה על חוזה משמעותי עם לקוח גדול חדש. הכנסותיה של אמדוקס אכן צמחו ב-4.4% ברבעון הראשון של 2020 בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019 והסתכמו ב-691 מיליון דולר. ואולם, ההכנסות באירופה ירדו ב-4.1% ברבעון החולף בהשוואה למקביל ב-2019 והסתכמו ב-148 מיליון דולר, וגם ההכנסות בשאר העולם נפלו ב-7.5% ברבעון הראשון של 2020 לעומת מקבילו ב-2019 והסתכמו ב-208 מיליון דולר. הכנסותיה של אמדוקס מניהול רשתות תקשורת צמחו ב-8% ברבעון הראשון של 2020 לעומת הרבעון המקביל לו ב-2019 והסתכמו ב-604 מיליון דולר.

חטיבת המדיה של אמדוקס חתמה ברבעון החולף על חוזים חדשים מחוץ לארה"ב כולל הסכם כלל-אירופי עם חברת Liberty שתאפשר ללקוחותיה של ליברטי גישה מבוססת ענן לתכנים ושירותי תקשורת. הרווח התפעולי של אמדוקס על בסיס Non GAAP גדל ב-1.6% ברבעון הראשון של 2020 לעומת המקביל לו ב-2019 והסתכם ב-181 מיליון דולר, שהם 17.2% מהמחזור בהשוואה ל-17.4% מהמחזור המקביל ב-2019. הפעילות השוטפת של אמדוקס יצרה עודף של 103 מיליון דולר בתזרים המזומנים ברבעון הראשון של 2020, בהשוואה לעודף תזרימי של 169 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. צבר ההזמנות של אמדוקס ל-12 החודשים הקרובים ירד ב-1.7% בסוף הרבעון הראשון של 2020 בהשוואה לסוף 2019, והסתכם ב-346 מיליארד דולר.

החברה החליטה על תשלום דיווידנד של 32.75 סנט למניה לבעלי מניותיה ב-30 ביוני 2020 וביצעה רכישה חוזרת של מניות ב-120 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020. אמדוקס עידכנה כלפי מטה את תחזית ההכנסות והרווח לשנת הכספים 2020 (שנת הכספים של אמדוקס מתחילה באוקטובר) שתסתיים בספטמבר 2020. החברה צופה עתה צמיחה שלילית של 0.5% עד גידול של 2.5% - זאת בהשוואה לתחזית קודמת לצמיחה של 5.5%-2.5%. התחזית כוללת גידול של 1% בהכנסותיה שמיוחס לרכישת חברת TTS Wireless שתקוזז בהשפעה שלילית של 1% משינויים בשערי המטבע בהשוואה להשפעה זניחה בתחזית הקודמת.

החברה צופה שהרווח הנקי שלה על בסיס Non GAAP יצמח ב-4%-0% בשנת הכספים 2020, בעוד שבתחזית הקודמת העריכה שהרווח למניה יצמח ב-7%-3%. השינוי בתחזית נובע מחוסר הוודאות בנוגע לסביבה העסקית שיצר משבר הקורונה ומהמיזוג של חברת טי-מובייל עם חברת ספרינט. באמדוקס ציינו שכמה עסקות לא נסגרו כמתוכנן במארס 2020 ושהקצב האיטי יותר של הפיכת הזדמנויות עסקיות לחוזים חתומים השפיע על התחזית כולה. יחד עם זאת חלק מהעסקות שלא נחתמו במארס 2020 נחתמו בינתיים ברבעון הנוכחי.

חטיבת המדיה של אמדוקס, שמבוססת על חברת Vubiquity, הכריזה על עסקה עם חברת פרטנר תקשורת הישראלית, להרחבת שיתוף הפעולה בין שתי החברות. כחלק משיתוף הפעולה בין אמדוקס מדיה לפרטנר, Vubiquity תספק ללקוחות הוידאו על פי דרישה של פרטנר יכולת רכישה ישירה באמצעות הממיר של סרטים, שעדיין לא הגיעו לצפייה בבתי הקולנוע. הרכישה הישירה של סרטים צברה תאוצה בימי הקורונה כאשר בתי הקולנוע נסגרו ברחבי העולם והאולפנים העבירו את הסרטים שהפיקו ישירות לשירותי הסטרימינג, זאת במקום להמתין שלושה חודשים כמקובל להקרנתם תחילה בבתי הקולנוע. אם מהלך זה יתרחב הוא עלול לפגוע קשות במודל העסקי של רשתות בתי הקולנוע. כך למשל, מכרה פרטנר בתחילת משבר הקורונה את הסרט פרוזן 2 לצפייה ללא הגבלה ב-60 שקלים כלומר במחיר נמוך ממחירם של זוג כרטיסים.

Vubiquity תנהל עבור פרטנר את הקשרים המסחריים עם האולפנים וספקי התוכן האחרים ותזרים לה את תכני ה-VOD להשכרה או למכירה. ההסכם בין אמדוקס מדיה לפרטנר מרחיב את סל המוצרים שאמדוקס מוכרת לחברות תקשורת ולפרטנר הוא מרחיב את פוטנציאל ההכנסות ממנוייה באמצעות מכירת סרטים ב VOD ללא הגבלה כולל סרטים שעדיין לא הגיעו לחלון השידור בטלוויזיה.