נייס הכתה את התחזיות - והעלתה את צפי ההכנסות והרווח ל-2019

נייס, המפתחת פתרונות תוכנה לניהול מרכזי שירות לקוחות ולמניעת הונאות פיננסיות, עקפה את תחזית האנליסטים להכנסות ולרווח ברבעון השני של 2019 - והעלתה את תחזיות ההכנסות ולרווח ב-2019 כולה. כך עולה מהדו"חות הכספיים שפירסמה החברה היום (ה').

נייס, שמנוהלת על ידי ברק עילם, הרוויחה 42 מיליון דולר ברבעון השני של 2019, שהם 65 סנט למניה על בסיס כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (US GAAP). זהו גידול של 23% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018. הרווח הנקי של החברה על בסיס Non GAAP, כלומר בנטרול הפרשות להפחתת נכסים לא מוחשיים והוצאות הקשורות להקצאת אופציות למנהלים ולעובדים, הסתכם ב-81 מיליון דולר ברבעון השני של 2019. זהו רווח של 1.25 דולר למניה, גבוה ב-3 סנטים למניה מממוצע תחזיות האנליסטים, וגבוה ב-17% מהרווח הנקי על בסיס Non GAAP ברבעון המקביל ב-2018.

עילם ציין שהצמיחה הדו-ספרתית בהכנסות ובמדדי הרווח נבעה מהגידול הנאה בתחום הענן, שהתבטא על ידי הצלחת שתי המערכות של נייס בענן CXONE עבור מרכזי שירות לקוחות ו-X-Sight למניעת הונאות פיננסיות ואבטחת ציוד.

נייס העלתה את תחזית ההכנסות ב-2019 ומעריכה עתה שהכנסותיה על בסיס Non GAAP יהיו 1.583-1.563 מיליארד דולר, כך שמרכז התחזית משקף צמיחה של 8% בהשוואה ל-2018. מרכז תחזיות ההכנסות של האנליסטים ל-2019 הוא 1.58 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית הרווח על בסיס Non GAAP למניה ב-2019 ל-5.33-5.13 דולרים למניה, כך שמרכז התחזית משקף גידול של 10% ברווח למניה בהשוואה ל-2018, וגבוה ב-2% ממרכז טווח תחזיות האנליסטים.

מניית נייס עולה ב-1.8% במסחר המוקדם בנאסד"ק בתגובה לתוצאות הכספיות לרבעון השני של 2019 ולהעלאת התחזיות ל-2019. הכנסותיה של נייס צמחו ב-11% ברבעון השני של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018 והסתכמו ב-381 מיליון דולר, גבוה ב-2 מיליון דולר (0.6%) מממוצע תחזיות האנליסטים.

הכנסותיה של נייס מענן צמחו ב-30% ברבעון השני של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018 והגיעו ל-143 מיליון דולר - שהם 37.5% מהמחזור, בהשוואה ל-32% מהמחזור ברבעון המקביל ב-2018. העלייה בהכנסותיה של החברה מענן, שמגדילה את נתח ההכנסות החוזרות מהתחום ומשפרת את היכולת של שוק ההון לחזות את הכנסותיה של החברה, מסבירה חלק מהעלייה החדה של 40% במניית החברה מתחילת 2019 לשווי שוק של 9.4 מיליארד דולר.

הרווח הגולמי של נייס על בסיס Non GAAP צמח ב-11.6% ברבעון השני של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018 והסתכם ב-271 מיליון דולר, שהם 70.9% מהמחזור לעומת 70.5% מהמחזור ברבעון המקביל ב-2018.

הרווח התפעולי של נייס על בסיס Non GAAP גדל ב-14% ברבעון השני של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2018 והסתכם ב-101 מיליון דולר, שהם 26.6% מהמחזור בהשוואה ל-25.8% מהמחזור במקביל ב-2018.

הפעילות השוטפת של נייס יצרה עודף של 18 מיליון דולר בתזרים המזומנים ברבעון השני של 2019, ירידה של 72% בהשוואה לעודף התזרימי ברבעון המקביל ב-2018.