אמדוקס עקפה את תחזיות הרווח לרבעון השני והעלתה תחזיות ל-2019

חברת אמדוקס שמנוהלת על ידי שוקי שפר, עקפה את תחזיות הרווח לרבעון השני של 2019. אמדוקס הרוויחה 131 מיליון דולר, שהם 96 סנט למניה על בסיס כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (US GAAP) בהשוואה לרווח של 92 מיליון דולר, שהם 64 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2018.

אמדוקס הרוויחה 163 מיליון דולר ברבעון השני של 2019, שהם 1.19 דולר למניה על בסיס Non GAAP, כלומר בנטרול הפרשות להפחתת נכסים לא מוחשיים, הוצאות רכישה, והוצאות הקשורות להקצאת אופציות למנהלים ולעובדים , בהשוואה לרווח של 148 מיליון דולר על בסיס Non GAAP ברבעון המקביל ב-2018. אמדוקס עקפה בכך את ממוצע תחזיות האנליסטים לרווח של 1.11 דולר למניה על בסיס Non GAAP ברבעון החולף.

שוקי שפר, מנכ"ל אמדוקס

אמדוקס מפתחת ומשווקת מערכות חיוב לקוחות לחברות תקשורת, מערכות תמיכה תפעוליות לניהול רשת ומערכות ניהול קשרי לקוחות. הכנסותיה של אמדוקס צמחו ב-2.2% ברבעון השני של 2019 לעומת הרבעון המקביל לו ב-2018 והסתכמו ב-1.025 מיליארד דולר , במרכז התחזית שאמדוקס נתנה להכנסותיה ברבעון החולף , ונמוך ב-5 מיליון דולר מממוצע תחזיות האנליסטים.

אמדוקס ציינה שהתחזקות הדולר גרעה 3 מיליון דולר מהכנסותיה ברבעון השני של 2019. הרווח התפעולי של אמדוקס על בסיס Non GAAP צמח ב-2.1% ברבעון השני של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2018 והסתכם ב-173 מיליון דולר. הפעילות השוטפת של אמדוקס ייצרה עודף של 164 מיליון דולר ברבעון השני של 2019 בהשוואה לעודף תזרימי של 164 מיליון דולר גם במקביל ב-2018 . העודף התזרימי ברבעון החולף היה גבוה ב-26% מהרווח הנקי על בסיס כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב וזהה לרווח הנקי על בסיס Non GAAP.

אמדוקס העלתה את תחזית הצמיחה שלה לשנת הכספים שתסתיים בספטמבר 2019 ל-2.4%-3.4% בהשוואה לתחזית קודמת לצמיחה של 1.8%-3.8% בהכנסותיה. אמדוקס צופה לגידול של 37%-41% ברווח למניה בשנת הכספים 2019 על בסיס כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (US GAAP ) בהשוואה לתחזית קודמת לגידול של 33%-41% ברווח למניה. אמדוקס העלתה את תחזית הצמיחה ברווח למניה על בסיס Non GAAP ל-6.2%-7.8% בהשוואה לתחזית הקודמת לגידול של 4.5%-8.5% ברווח למניה על בסיס Non GAAP בשנת הכספים שתסתיים בספטמבר 2019. אמדוקס ביצעה רכישה חוזרת של מניותיה בהיקף של 89 מיליון דולר ברבעון השני של 2019 ותחלק לבעלי מניותיה דיבידנד של 28.5 סנט למניה ב-25 באוקטובר 2019

אמדוקס הכריזה על רכישתה של חברת TTS Wireless האמריקאית תמורת 50 מיליון דולר במזומן. החברה הנרכשת מספקת שירותי הנדסת רשת, תכנון של אופטימיזציה של רשתות תקשורת מהדור החמישי ופתרונות תוכנה. אמדוקס הסבירה שהרכישה תאפשר לה לספק לחברות תקשורת פתרון מלא להתקנה ניהול ומקסום הערך הכספי מרשתות תקשורת סלולריות 5G. אמדוקס העריכה שהרכישה לא תשפיע על הרווח הנקי על בסיס Non GAAP בשנת הכספים שתסתיים בספטמבר 2019.