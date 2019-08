למרות הצפי לירידות בוול סטריט - העליות בתל אביב נמשכות

14:24

נייס הכתה את התחזיות - והעלתה את צפי ההכנסות והרווח ל-2019

נייס, המפתחת פתרונות תוכנה לניהול מרכזי שירות לקוחות ולמניעת הונאות פיננסיות, עקפה את תחזית האנליסטים להכנסות ולרווח ברבעון השני של 2019 - והעלתה את תחזיות ההכנסות ולרווח ב-2019 כולה.

נייס, שמנוהלת על ידי ברק עילם, הרוויחה 42 מיליון דולר ברבעון השני של 2019, שהם 65 סנט למניה על בסיס כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (US GAAP). זהו גידול של 23% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018. הרווח הנקי של החברה על בסיס Non GAAP, כלומר בנטרול הפרשות להפחתת נכסים לא מוחשיים והוצאות הקשורות להקצאת אופציות למנהלים ולעובדים, הסתכם ב-81 מיליון דולר ברבעון השני של 2019. זהו רווח של 1.25 דולר למניה, גבוה ב-3 סנטים למניה מממוצע תחזיות האנליסטים, וגבוה ב-17% מהרווח הנקי על בסיס Non GAAP ברבעון המקביל ב-2018.

