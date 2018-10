ירידות קלות בפתיחת המסחר בתל אביב; סאפיינס קופצת ב-10%

10:51

מישורים רכשה מרכז מסחרי בתשואה של 9.6%

חברת הנדל"ן מישורים, שבשליטת גיל בלוטרייך ואלכס שניידר, הודיעה היום (ג') כי התקשרה בהסכם לרכישת מרכז מסחרי ובילוי הידוע בשם Rockwell Plaza בעיר אוקלהומה סיטי, במדינת אוקלהומה בארה"ב, בתמורה ל-23 מיליון דולר (כ-83 מיליון שקל).

שטח המרכז הוא כ-24 אלף מ"ר, ושיעור התפוסה בו הוא כ-75%. בחברה ציינו כי במרכז קיימים כמה שוכרים עיקריים, ובהם חנויות דיסקאונט גדולות כמו Ross Dress for Less, PetSmart, Jo-Ann, K&G Men's Company, Five Below, ו-Dollar Tree, המהווים יחד כ-44% משטח המרכז המסחרי.

