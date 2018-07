10:15

רבעון שיא למלאנוקס: צמחה ב-27% ועקפה את התחזיות

חברת מלאנוקס מציגה תוצאות שיא שבוע לפני אספת בעלי המניות שתסיים רשמית את מאבק השליטה עליה, ומעלה את תחזיותיה ל-2018 בפעם השלישית ברציפות מתחילת 2018. בעקבות התוצאות הטובות מהצפוי, מניית מלאנוקס עלתה ב-1.5% במסחר המאוחר.

מלאנוקס מפתחת מוצרים ורכיבים לתקשורת מהירה בין שרתים, ולשיפור היכולת להעביר נתונים ולאחסן אותם. החברה הרוויחה 66 מיליון דולר ברבעון השני של 2018 על בסיס Non GAAP (כלומר, בניכוי הוצאות בגין הקצאת אופציות לעובדים ומנהלים, הפחתת נכסים לא מוחשיים, והוצאות של 10 מיליון דולר בגין מאבק השליטה עם הקרן האקטיביסטית סטארבורד) - שהם 1.25 דולר למניה, גבוה משמעותית מממוצע תחזיות האנליסטים לרווח של 1.08 דולר למניה ברבעון השני של 2018, ובהשוואה לרווח Non GAAP של 44 סנט ברבעון המקביל ב-2017 . מלאנוקס הציגה רווח נקי של 16.5 מיליון דולר על בסיס כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (US GAAP ) בהשוואה להפסד של 8 מיליון דולר ברבעון המקביל לו ב-2017.

