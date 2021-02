המסחר בוול סטריט נסגר אתמול (רביעי) בעליות. הנאסד"ק התחזק ב-0.8%, והדאו קפץ ב-1.3%, אבל זה לא הסיפור. הדרמה התחוללה במניה החדשה/ישנה גיימסטופ, שזינקה ב-103% והמחיר שלה עכשיו הוא 90 דולר למניה. זה לא ממש מעודד את מי שרכש אותה רק לפני שלושה שבועות ב-483 דולר למניה, הוא עדיין מופסד ב-82% על ההשקעה שלו.

האם אנחנו חוזים בחזרתם של הצעירים והמורדים? רק נספר שבין הנהנים מהזינוק של גיימסטופ יש שני ענקי וול סטריט, המחזיקים אחוז נכבד בחברת בלקרוק וואן גארד. אלה שהצעירים והמורדים יצאו נגדם, אבל בפועל רק עזרו להם להתעשר. כמו שאמר ח' חברי הספקולנט: "The trend is your friend".

אין בית בישראל שלא חווה את עבודת השורשים בכיתה ז'. כל המשפחה מתגייסת כדי לכתוב אותה, חלק גם חוטפים אלרגיה מהפשפוש במסמכים מאובקים. היופי בעבודה הזאת היא שהבכור עושה את כל העבודה והאחרים, גם בני הדודים, עושי קופי פייסט (לא שאנחנו מעודדים העתקה). בסוף הקלסר עב הכרס מעלה אבק על המדף. גלעד יפת חשב שכדאי להקים כזאת חברה, הוא קרא לה מיי הריטג׳, ומתברר כי זה שווה יותר מחצי מיליארד דולר.

בנימה יותר מסורתית, גלעד אלטשולר ויעקב לוקסמבורג, הידוע בשם לוקסי, הולכים לגזור קופון שמן מהנפקת דניה סיבוס. כן כן, אותו סרח עודף של אפריקה ישראל שפעם היתה של לב לבייב, אבל הוא בלונדון, ואת הכסף הם יספרו בישראל. מי אמר שלא שווה לקנות חברות במצוקה? רק נזכיר שאלטשולר קנה לא מזמן את בית ההשקעות פסגות, שגם הם במצוקה.

