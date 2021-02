סיוה עקפה את התחזיות ל-2020 וסיפקה תחזית אגרסיבית ל-2021; קופצת ב-13%

מניית סיוה (CEVA) קופצת בבורסה בנאסד"ק ב-13%, אחרי שהחברה עקפה את תחזיות האנליסטים להכנסותיה ורווחיה ברבעון הרביעי של 2020, וסיפקה תחזית אגרסיבית ל-2021.

סיוה, שמנוהלת על ידי גדעון ורטהייזר, מפתחת טכנולוגיות קישוריות אלחוטיות וחישה חכמה לשוקי הסלולר, הרכב, הרובוטיקה והאינטרנט של הדברים (IoT). מוצרי החברה כוללים מעבדי אותות דיגיטליים בתחום התקשורת והתשתית הסלולרית (דור 4 ו-5), ובתחום הראייה הממוחשבת למצלמות; מעבדי בינה מלאכותית; תוכנות להיתוך חיישנים, עיבוד תמונה ויישומי מציאות רבודה ומדומה; מעבדי אודיו, קול ודיבור ליישומי הפעלה קוליים; וטכנולוגיות לקישוריות Wi-Fi ובלוטות'.

הרווחים ירדו, אך עקפו את התחזיות

על בסיס כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (US GAAP), סיוה הפסידה ברבעון האחרון 2.4 מיליון דולר - 11 סנט למניה - בהשוואה לאיזון ברבעון המקביל ב-2019. על בסיס Non GAAP, כלומר בניכוי הוצאות הקשורות להקצאת אופציות למנהלים ולעובדים והפחתת נכסים לא מוחשיים, סיוה הרוויחה ברבעון האחרון 4.7 מיליון דולר - 20 סנט למניה - ירידה של 31% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019. סיוה עקפה בכך את ממוצע תחזיות האנליסטים לרווח של 11 סנט למניה ברבעון החולף על בסיס Non GAAP.

הכנסותיה של סיוה ירדו ב-0.6% ברבעון הרביעי של 2020 לעומת הרבעון המקביל ב-2019, והסתכמו ב-28 מיליון דולר. הירידה בהכנסות נבעה מקיטון של 18% בהכנסותיה ממכירת רישיונות וכלי פיתוח לתכנון שבבים ברבעון החולף בהשוואה למקביל ב-2019 - שהסתכמו ב-12 מיליון דולר. זאת, בעוד ההכנסות מתמלוגים עבור מוצרים המבוססים על טכנולוגיות של החברה, כמו תחנות בסיס סלולריות ומוצרי IoT, קפצו ב-19% לעומת הרבעון המקביל - והגיעו לשיא של 16 מיליון דולר.

ורטהייזר הסביר שהכנסות השיא מתמלוגים נבעו מהמשך ההתרחבות בתחום תחנות הבסיס הסלולריות וה-IoT, שצמחו ב-50% לעומת הרבעון המקביל ב-2019, ומגידול בשוק הסמארטפונים. ורטהייזר הוסיף שסיוה חתמה ברבעון הרביעי על 21 הסכמים חדשים לרישוי טכנולוגיות לתכנון שבבים - רמת שיא רבעונית של הסכמים. חמישה מההסכמים היו לאספקת טכנולוגיות בתחום החישה החכמה, ו-16 היו לאספקת טכנולוגיות קישוריות. שבעה מהסכמי הרישוי שנחתמו היו עם לקוחות חדשים.

הרווח הגולמי גדל

הרווח התפעולי של סיוה על בסיס כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (US GAAP) ירד ב-30% ברבעון הרביעי של 2020 לעומת הרבעון המקביל לו ב-2019, והסתכם ב-2.4 מיליון דולר. הירידה נבעה בעיקר מקפיצה של 14% בהוצאות המחקר והפיתוח ברבעון החולף לעומת המקביל - ל-16 מיליון דולר. אלה משקפים 58% מהמחזור, לעומת 50% מהמחזור ברבעון המקביל ב-2019.

סיוה צופה להכנסות של 106 מיליון דולר ב-2021 - גבוה ממוצע תחזיות האנליסטים להכנסות של 102 מיליון דולר. החברה דיווחה על הסכם מורחב ומשמעותי עם יצרן סמארטפונים מוביל. יצרן זה יפתח שבבי קישוריות מבוססי סיוה שישולבו בסמארטפונים דור 5, באוזניות סטריאו אלחוטיות ובקווי מוצר אלחוטיים משלימים נוספים.