טבע והטכניון ישתפו פעולה במו"פ בתחומי הסרטן והמוח

חברת טבע ממשיכה בשיתופי הפעולה האסטרטגיים עם המוסדות האקדמיים בישראל. טבע חתמה על הסכם עם הטכניון לקידום מחקר ופיתוח חדשני בתחומי הסרטן והמוח. ההסכם עם הטכניון נחתם בהמשך לשיתופי הפעולה האסטרטגיים שיצרה טבע עם מכון ויצמן למדע ואוניברסיטת תל אביב.

בחודשים האחרונים נחתמו שיתופי פעולה בין טבע לטכניון בתחום האימונותרפיה למחלות סרטן ולמחלות מערכת העצבים. זאת, גם בצל משבר הקורונה, כאשר במהלך החודשים האחרונים המחקר המשותף צבר תאוצה, והחוקרים בטכניון פועלים לקידום המחקרים בסיוע קבוצות מחקר ופיתוח של טבע מהארץ ומהעולם. הפרויקטים החדשים שנחתמו לאחרונה מתמקדים בפיתוח שיטות אימונותרפיות חדשות בתחומי הסרטן והמוח.

צוותי חוקרים מטבע ומהטכניון עורכים מחקר משותף לבדיקת יעילותם של טיפולים אימונותרפיים חדשניים על ידי נוגדנים, או תרפיה תאית במודלים ייחודים לטיפול בסרטן, פרקינסון ומיגרנה. כך למשל, משלבים הפרויקטים טכנולוגיות מתקדמות לפיתוח נשאי תרופות חכמים שיוכלו להגיע למוח או לגידולים סרטניים, הפעלה של אזורי פעילות רלוונטיים במוח ובחינת השפעתם על הפריפריה העצבית ומערכת החיסון, וחקר השפעת המיקרוביום (הסביבה החיידקית הקיימת בתוך גוף האדם) על התפתחות מחלת פרקינסון.

הפרויקטים משלבים הנדסת נוגדנים וחלבונים וכן אנליזות חישוביות מתקדמות של המערכת החיסונית והחיידקית. כחלק משיתוף הפעולה בין טבע לטכניון ובתמיכת רשות החדשנות, ניתנו השנה שלושה מענקי "נופר" לחוקרים מהטכניון המהווים חלק משיתוף הפעולה עם טבע, ובימים אלה בוחנת הרשות שיתופי פעולה דומים נוספים. 6 פרויקטים משותפים לחוקרי הטכניון וטבע כחלק מהשת''פ המחקרי, ו-8 סטודנטים מצטיינים מהטכניון נבחרו לפורום הסטודנטים הארצי של טבע: The National Forum for Bioinnovators by Teva, וכולל מלגות והכשרות מקצועיות ואישיות לסטודנטים ולמנחים שלהם במטרה לחבר אותם לעולם הפארמה.

פרויקטים אלה, אשר מנוהלים דרך מוסד הטכניון למחקר ופיתוח, מהווים נדבך משמעותי בתוכנית שיתופי הפעולה שטבע יזמה ומקדמת עם האקדמיה הישראלית - שיתופי פעולה שנחשפו במהלך השנה האחרונה. כדי לאתר את אותם שיתופי פעולה, ביצעה טבע תהליך עמוק לאיתורם ולמיפויים של שותפי מחקר פוטנציאליים ובחנה כ-400 מעבדות באקדמיה הישראלית וכ-90 סטארט-אפים בתחום הביולוגיה. מתוכם בחרה חברת טבע ב-15 שיתופי פעולה אסטרטגיים עם קבוצות מחקר מובילות באקדמיה בישראל, שהחבירה אליהן יוצרת ערך משמעותי ואסטרטגי הן למוסדות האקדמיה והן לטבע. יש לציין, שהתהליך נמשך כל העת ועתיד להתרחב במהלך השנה.