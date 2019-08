פריגו עקפה את תחזית הרווח וההכנסות וצופה שיפור במכירות במחצית השנייה של 2019

חברת פריגו הכתה את תחזיות האנליסטים להכנסות ולרווח ברבעון השני של 2019, ואשררה את תחזית הרווח ל-2019. פריגו הרוויחה תשעה מיליון דולר, שהם שבעה סנט למניה, ברבעון השני של 2019 - על בסיס כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב. זאת לעומת רווח של 36 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2018.

החברה הרוויחה 117 מיליון דולר, שהם 86 סנט למניה, ברבעון השני של 2019, על בסיס Non GAAP, כלומר בניכוי הפרשות להפחתת נכסים לא מוחשיים, הפרשות לירידת ערך והוצאות רה-ארגון, הוצאות משפטיות והוצאות הקשורות לפיצולה של חטיבת תרופות המרשם של החברה. הרווח למניה על בסיס Non GAAP עקף את תחזיות האנליסטים, שחזו בממוצע רווח של 80 סנט למניה על בסיס Non GAAP.

פריגו, שמפתחת ומשווקת תרופות ומוצרים רפואיים ללא מרשם רופא וכן תרופות מרשם גנריות, בעיקר למחלות עור, הפתיעה לטובה גם בשורה העליונה. הכנסותיה של פריגו ירדו ב-3.1% ברבעון השני של 2019 בהשוואה למקביל ב-2018, והסתכמו ב-1.1 מיליארד דולר - גבוה ב-16 מיליון דולר שהם 1.4% מממוצע תחזיות האנליסטים להכנסותיה של החברה ברבעון החולף.

פריגו אשררה את תחזית הרווח המתואם למניה ב-2019 ברמה של 3.75-4.05 דולר למניה. תחזית זו כוללת את רכישת חברת ראניר שתמחה במוצרי בריאות הפה, תמורת 750 מיליון דולר במזומן, ואת מכירת חטיבת המוצרים לחיות מחמד תמורת 185 מיליון דולר במזומן. פריגו מציינת שאם תקבל אישור לשווק את הגרסה הגנרית למשאף האסתמה של טבע ProAir, יגדל הרווח הנקי ב-0 עד 1 סנט למניה בכפוף לעיתוי קבלת האישור. פריגו מצפה להאצת הצמיחה במכירותיה במחצית השנייה של 2019 בעקבות רכישת חברת ראניר ובהתחשב בהפסקת הייצור והשיווק של מזון תינוקות, השפעת המטבעות והמכירה של חטיבת המוצרים לחיות מחמד.

מפעל פריגו Amir Cohen / REUTERS

ההכנסות של מגזר התרופות והמוצרים ללא מרשם רופא בצפון אמריקה ירדו ב-2.5% ברבעון החולף בהשוואה למקביל ב-2018, והסתכמו ב-582 מיליון דולר. הירידה בהכנסות נובעת מהפסקת הפעילות בתחום מזון התינוקות והעמדת חטיבת המוצרים לחיות מחמד למכירה. בניכוי ההכנסות מתחומי פעילות אלו הציג מגזר התרופות והמוצרים הרפואיים ללא מרשם רופא בצפון אמריקה ובמקסיקו גידול של 1% במכירות ל-560 מיליון דולר.

בפריגו, שמנוהלת על ידי מורי קסלר, מדגישים שההכנסות בתחום התרופות ללא מרשם רופא שמהוות 80% מהכנסות המגזר, צמחו ב-4% ברבעון השני של 2019, בהשוואה למקביל ב-2018. זאת הודות לחורף קר יחסית שתרם למכירות מוצרי הצינון והשיעול, ופתיחה טובה לעונת האלרגיות וכן מכירות מוגברות של מוצרי מערכת העיכול ומוצרי הפסקת העישון. פעילות המגזר נהנתה מגידול של 1.7% במכירות המוצרים והתרופות ללא מרשם רופא במותג פרטי בארה"ב, בהשוואה לגידול של 0.8% בלבד במכירות המוצרים הממותגים.

הרווח הגולמי המתואם של מגזר התרופות והמוצרים הרפואיים ללא מרשם רופא בצפון אמריקה ובמקסיקו ירד ב-11% ברבעון השני של 2019 בהשוואה למקביל ב-2018, והסתכם ב-190 מיליון דולר, שהם 34.0% מהמחזור - לעומת 35% מהמחזור במקביל ב-2018. הירידה ברווחיות הגולמית נובעת מהעובדה שהרווחיות של חטיבת חיות המחמד שהועמדה למכירה הייתה גבוה יחסית, וכן בשל מכירות נמוכות יחסית של תחליפי חלב אם במיקור חוץ עבור חברות אחרות ובשל חוסר יעילות בתפעול. פריגו מציינת עם זאת שהרווחיות הגולמית ברבעון השני של 2019 הייתה גבוהה ב-1.5 נקודת אחוז מהרווחיות ברבעון הראשון של השנה.

מגזר התרופות והמוצרים הרפואיים ללא מרשם רופא באירופה נפגע קשות מחולשת היורו נסיגה ברווחים וברווחיות. הכנסותיו של המגזר ירדו ב-8.5% ברבעון השני של 2019 בהשוואה למקביל ב-2018 לרמה של 328 מיליון דולר. ההכנסות ירדו ב-1.8% בנטרול השפעת הפיחות ביורו כלפי הדולר, שגרעה 24 מיליון דולר מההכנסות. גורמים אחרים לירידה בהכנסות היו רה ארגון של כוח המכירות בצרפת וירידה במכירות מוצרי הצינון והשיעול בשל חורף מתון יחסית.

הרווח הגולמי המתואם של מגזר התרופות והמוצרים ללא מרשם רופא ירד ב-10% ברבעון השני של 2019 בהשוואה למקביל ב-2018, והסתכם ב-175 מיליון דולר שהם 53.5% מהמחזור לעומת 54.5% מהמחזור המקביל ב-2018. זאת בעיקר בשל תמהיל פחות רווחי של מוצרים שנובע מרה ארגון של כוח המכירות בצרפת. המגזר עבר להפסד תפעולי של 3 מיליון דולר ברבעון השני של 2019 על בסיס כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב, כתוצאה מעיתוי הוצאות פרסום וקידום מכירות בעוד שהירידה ברווח התפעולי המתואם הייתה 11% בלבד, לרמה של 50 מיליון דולר, שהם 15.3% מהמחזור ברבעון השני של 2019.

מגזר תרופות המרשם הגנריות שהועמד למכירה או לפיצול על ידי פריגו הציג צמיחה של 3.4% במכירות ברבעון השני של 2019 בהשוואה למקביל ב-2018, לרמה של 239 מיליון דולר. זאת הודות להשקת מוצרים חדשים בהיקף של 27 מיליון דולר שקוזזו חלקית על ידי הפסקת השיווק של מוצרים וותיקים ב-9 מיליון דולר, ושחיקת מחירים בשוק הגנרי, אף כי בשיעור מתון יחסית. הרווח הגולמי המתואם של מגזר התרופות הגנריות ירד ב-14% ברבעון השני של 2019 בהשוואה למקביל ב-2018, והסתכם ב-100 מיליון דולר שהם 41.7% מהמחזור בהשוואה ל-50% מהמחזור במקביל ב-2018, בשל שחיקת המחירים בשוק הגנרי האמריקאי וגידול כמותי במכירות של מוצרים שרווחיותם נמוכה יחסית.

הפעילות השוטפת של פריגו ייצרה עודף של 64 מיליון דולר בתזרים המזומנים ברבעון השני של 2019, לעומת עודף תזרימי של 82 מיליון דולר במקביל ב-2018.