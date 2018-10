גיל בלוטרייך ממשיך להתרחב בארה"ב: מישורים רכשה מרכז מסחרי בתשואה של 9.6%

חברת הנדל"ן מישורים, שבשליטת גיל בלוטרייך ואלכס שניידר, הודיעה היום (ג') כי התקשרה בהסכם לרכישת מרכז מסחרי ובילוי הידוע בשם Rockwell Plaza בעיר אוקלהומה סיטי, במדינת אוקלהומה בארה"ב, בתמורה ל-23 מיליון דולר (כ-83 מיליון שקל). החברה תחזיק בשרשור ב-60% מהנכס.

שטח המרכז הוא כ-24 אלף מ"ר, ושיעור התפוסה בו הוא כ-75%. בחברה ציינו כי במרכז קיימים כמה שוכרים עיקריים, ובהם חנויות דיסקאונט גדולות כמו Ross Dress for Less, PetSmart, Jo-Ann, K&G Men's Company, Five Below, ו-Dollar Tree, המהווים יחד כ-44% משטח המרכז המסחרי.

על בסיס התפוסה הקיימת בנכס, דמי השכירות הצפויים בשנה הראשונה הם כ-3 מיליון דולר, וה-NOI (הכנסות בניכוי הוצאות תפעול שוטפות) צפוי להיות כ-2.2 מיליון דולר, המהווים תשואת NOI של כ-9.6% תשואת על עלות הרכישה. הרכישה תיעשה ביחד עם השותף המקומי של מישורים בפעילותה בארה"ב, שצפוי לנהל גם את המרכז הזה עבור הצדדים.

השלמת העסקה אמורה להתבצע במהלך הרבעון הרביעי של 2018, בכפוף להתקיימות מספר תנאים מתלים מקובלים, ובכלל זה השלמת בדיקת נאותות. החברה בוחנת כעת קבלת מימון חיצוני לטובת מימון חלק מההון העצמי הנדרש לביצוע הרכישה.

"העסקה נעשית בשיעור תשואה של 9.6% על עלות העסקה ובתפוסה הנוכחית של 75% בלבד, כך שהחברה מאמינה שגם בעסקה זו תוכל להביא להשבחה משמעותית, כפי שעשתה בשאר הנכסים שרכשה", אמר מנכ"ל מישורים, דניאל לבנטל.

"הנכס מבוסס בתמהיל עסקים המאופיין בעיקר בחנויות מוזלות (Discount Stores) ועסקי נותני שירותים כדוגמת בתי קפה, מסעדות, מספרות, מכוני כושר ועוד. עסקים אלה הפגינו צמיחה מרשימה בארה"ב בשנתיים האחרונות מאחר שאין להם תחליף באינטרנט", הוסיף.

מישורים, שנסחרת לפי שווי של כ-200 מיליון שקל, מתמחה בעצמה ובאמצעות חברות בנות בהשקעות בנדל"ן מניב בישראל, ארה"ב וקנדה. לחברה נכסים בשטח כולל של כ-260 אלף מ"ר (יחד עם שותפים). מישורים היא גם בעלת השליטה (כ-50%) בחברת סקייליין, המפעילה נכסים מניבים מלונאים בקנדה ובארה"ב ונסחרת בבורסה לפי שווי של כחצי מיליארד שקל.

הכנסות מישורים ברבעון השני של 2018 הסתכמו ב-192 מיליון שקל, עלייה של כ-129% לעומת 83.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות נובע מאיחוד לראשונה של פעילות 13 מלונות רשת Marriot Courtyard, שתרמו במהלך הרבעון השוטף כ-50 מיליון שקל; וכן הכרה בהכנסות ממכירת יחידות קרקע בכ-45 מיליון שקל. החברה הרוויחה ברבעון השני כ-10 מיליון שקל, עלייה של כ-145% לעומת רווח של כ-4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.