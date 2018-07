רבעון שיא למלאנוקס: צמחה ב-27% ועקפה את התחזיות

חברת מלאנוקס מציגה תוצאות שיא שבוע לפני אספת בעלי המניות שתסיים רשמית את מאבק השליטה עליה, ומעלה את תחזיותיה ל-2018 בפעם השלישית ברציפות מתחילת 2018. בעקבות התוצאות הטובות מהצפוי, מניית מלאנוקס עלתה ב-1.5% במסחר המאוחר.

מלאנוקס מפתחת מוצרים ורכיבים לתקשורת מהירה בין שרתים, ולשיפור היכולת להעביר נתונים ולאחסן אותם. החברה הרוויחה 66 מיליון דולר ברבעון השני של 2018 על בסיס Non GAAP (כלומר, בניכוי הוצאות בגין הקצאת אופציות לעובדים ומנהלים, הפחתת נכסים לא מוחשיים, והוצאות של 10 מיליון דולר בגין מאבק השליטה עם הקרן האקטיביסטית סטארבורד) - שהם 1.25 דולר למניה, גבוה משמעותית מממוצע תחזיות האנליסטים לרווח של 1.08 דולר למניה ברבעון השני של 2018, ובהשוואה לרווח Non GAAP של 44 סנט ברבעון המקביל ב-2017 . מלאנוקס הציגה רווח נקי של 16.5 מיליון דולר על בסיס כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (US GAAP ) בהשוואה להפסד של 8 מיליון דולר ברבעון המקביל לו ב-2017.

הכנסותיה של מלאנוקס, שמנוהלת על ידי אייל וולדמן, צמחו ב-27% ברבעון השני של 2018 בהשוואה לרבעון המקביל ב-2017, וב-7% בהשוואה לרבעון הראשון של 2018, והסתכמו ב-268 מיליון דולר, גבוה ב-2% מממוצע תחזיות האנליסטים להכנסות של 263.3 מיליון דולר ברבעון החולף.

הגידול החזק בהכנסותיה של מלאנוקס נבע לדברי וולדמן מגידול של 81% בהכנסותיה של החברה ממכירות מוצרי האת'רנט במהירות של 25 גיגה ביט לשנייה ומעלה; ומגידול במכירות מוצרי התקשורת בטכנולוגיית אינפיניבנד. וולדמן ציין שהגידול המהיר במכירות מוצרי האת'רנט במהירות של 25 גיגה ביט לשנייה ומעלה נובע מהאימוץ הגובר של פתרונות אלה על ידי לקוחות שמספקים שירותי מיחשוב בענן ושירותי מיחשוב בעלי ביצועים גבוהים (HPC). הגורם העיקרי לגידול במוצרי האת'רנט היה ביקושים של חברות ענק בתחום המחשוב בענן ולקוחות שמפתחים מערכות בינה מלאכותית. וולדמן ציין לטובה גם את המכירות של מוצרי התקשורת בתקן אינפיניבנד - תקן לרשתות מחשבים עבור שירותי מחשוב בעלי ביצועים גבוהים וחוות שרתים. לדבריו, מוצריה של מלאנוקס מאיצים את 3 מחשבי העל הגדולים ביותר, ואת 4 מ-5 מחשבים העל הגדולים ביותר ברחבי העולם.

חברת מלאנוקס ביוקנעם עופר וקנין

הרווח הגולמי של מלאנוקס על בסיס Non GAAP צמח ב-24% ברבעון השני של 2018 בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2017, והסתכם ב-185 מיליון דולר - שהם 69.1% מהמחזור בהשוואה ל-70.6% מהמחזור ברבעון המקביל ב-2017. הרווח התפעולי של מלאנוקס על בסיס Non GAAP גדל ב-150% ברבעון החולף לעומת הרבעון המקביל לו ב-2017 - והסתכם ב-66 מיליון דולר, שהם 24.7% מהמחזור בהשוואה ל-12.5% מהמחזור ברבעון המקביל ב-2017.

שיעור הרווח התפעולי על בסיס Non GAAP היה גבוה ברבעון השני של 2018 משיעור הרווח התפעולי של 23.5% ב-2018, שאליו התחייבה מלאנוקס כחלק מהסכם הפשרה של מאבק השליטה עם הקרן האקטיביסטית סטארבורד. הרווח התפעולי על בסיס כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (US GAAP) הסתכם ב-16.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2018 לעומת הפסד תפעולי של 4.4 מיליון דולר על בסיס GAAP ברבעון המקביל ב-2017.

הפעילות השוטפת של מלאנוקס ייצרה עודף של 47 מיליון דולר בתזרים המזומנים ברבעון השני של 2018 לעומת עודף תזרימי של 6 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2017.

מלאנוקס סיפקה תחזית לתוצאותיה ברבעון השלישי של 2018, שעל פיה הכנסותיה ברבעון הנוכחי יהיו 270 עד 280 מיליון דולר - כלומר צמיחה של 2.5% בהשוואה לרבעון השני של 2018 על פי מרכז טווח התחזית, נמוך מקצב הצמיחה ברבעון החולף. החברה צופה לרווחיות גולמית על בסיס Non GAAP של 68.5% מהמחזור ברבעון השלישי של 2018, בהשוואה ל-69.5% ברבעון המקביל לו ב-2017.

מלאנוקס העלתה שוב את תחזיותיה ל-2018 כולה. החברה צופה להכנסות של 1.065 עד 1.085 מיליארד דולר ב-2018 - כלומר עלייה של 3.3% בהתחשב במרכז טווח התחזיות ל-2018 שניתנו עם פרסום התוצאות לרבעון השני ולרבעון הראשון של 2018. מלאנוקס צופה לרווחיות גולמית על בסיס Non GAAP של 68.5% עד 69.5% ב-2018 כולה - ולרווחיות תפעולית של 23% עד 24% מהמחזור על בסיס Non GAAP ב-2018 .