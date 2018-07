אחרי שניסיון ההשתלטות נכשל: סטארבורד מתחילה לצמצם אחזקותיה במלאנוקס

שלושה שבועות לאחר שניסיון ההשתלטות שלה על מלאנוקס הסתיים בפשרה, מתחילה הקרן האקטיביסטית סטארבורד לצמצם את אחזקותיה בחברה. סטארבורד מכרה השבוע 345 אלף מניות של מלאנוקס תמורת 29 מיליון דולר והקטינה את אחזקתה בחברה ל-9.68%, בשווי של 434 מיליון דולר.

סטארבורד דיווחה לראשונה שהיא בעלת עניין בחברת מלאנוקס בנובמבר 2017, כשחשפה כי היא מחזיקה ב-5 מיליון מניות בחברה, שהן 9.6%. מאוחר יותר הגדילה סטארבורד את אחזקתה ב-436 אלף מניות, לאחזקה של 10.5%.

מנכ"ל מלאנוקס, אייל וולדמן תומר אפלבאום

סטארברד מתחה ביקורת חריפה על הנהלת מלאנוקס, ובראשה המייסד והמנכ"ל אייל וולדמן, על השקעות מופרזות ולא יעילות במו"פ (מחקר ופיתוח), שגרמו לכך שהחברה הציגה רווחיות תפעולית נמוכה יחסית לחברות מתחרות ומנייתה הציגה ביצועי חסר. ביקורת נמתחה גם על הדירקטוריון שכשל לטענתה בפיקוח על הנהלת החברה.

סטארבורד הגישה בינואר 2018 הצעה למנות דירקטוריון חדש במקומו של המכהן, ולמעשה דרשה את פיטוריו של וולדמן, המחזיק ב-3.4% ממניות החברה. מאז התחיל מאבק השליטה, חל שיפור משמעותי בתוצאותיה הכספיות של מלאנוקס, החברה הכתה את תחזיות האנליסטים, העלתה פעמיים את תחזיתה לתוצאות הכספיות ב-2018 ומנייתה עלתה ב-83%, כך ששווי אחזקתה של סטארבורד במלאנוקס עלה ב-200 מיליון דולר.

דירקטוריון מלאנוקס וסטארבורד חתמו בסוף יוני 2018 על הסכם פשרה, שלפיו סטארבורד תמליץ על 2 דירקטורים בלתי תלויים: ג'ון אולסון וגרגורי ווטרס, בעלי ותק בתעשיית השבבים, ועוד דירקטור, ג'ק לזר, מונה בהסכמה משותפת של הדירקטוריון וסטארבורד. הקרן האקטיביסטית גם קיבלה זכות למנות דירקטור נוסף אם מלאנוקס לא תעמוד באחד משלושה יעדים פיננסיים שנקבעו בהסכם ל-2019-2018: רווחיות תפעולית על בסיס Non GAAP של 23.5% מההכנסות ב-12 החודשים שהסתיימו בדצמבר 2018, רווחיות תפעולית על בסיס Non GAAP של 25.5% מההכנסות ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2019, ורווחיות תפעולית על בסיס Non GAAP של 28% מהמחזור ב-12 החודשים שהסתיימו בדצמבר 2019.

הזכות למנות דירקטור רביעי אם מלאנוקס לא תעמוד ביעדים אלה תישמר לסטארבורד כל עוד אחזקתה במלאנוקס לא תרד מ-3%. ניסיון ההשתלטות הסתיים, ברווח נאה לסטארבורד, אך בלי שמינתה ולו נציג אחד מטעמה למועצת המנהלים של מלאנוקס, שמפתחת שבבי תקשורת.

בעלי מניותיה של מלאנוקס יצביעו באסיפה כללית, שתתקיים ב-25 ביולי, על הרכב הדירקטוריון החדש. מלאנוקס צפויה לפרסם ב-17 ביולי את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2018. החברה צפויה לדווח על הכנסות של 263 מיליון דולר ורווח נקי מתואם של 57 מיליון דולר, כלומר 49 סנט למניה על פי ממוצע תחזיות האנליסטים.