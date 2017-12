עורך הדין שמרוויח מהצרות של כל הצדדים

עו"ד פנחס (פיני) רובין, שעשוי להתמנות לבעל תפקיד ביורוקום תקשורת מטעם בנק הפועלים, ומשרד עורכי הדין שבראשו הוא עומד — משרד גורניצקי ושות' — ייצגו ומייצגים בשנים האחרונות חברות ומנהלים הקשורים לחברות בזק ו–yes, שבשליטת יורוקום. המשרד מייצג במקביל את הבנק בחקירת המס שלו בארה"ב ומנהל עמו מערכת יחסים מקצועית ארוכת שנים. כמו כן, הוא מייצג את כל החברות בקבוצת אריסון, בעלת השליטה של הפועלים.

במסגרת המינוי, רובין עשוי להשתתף בישיבות דירקטוריון ביורוקום, להיות מעורב בהחלטות עסקיות, ובהן החלטות הנוגעות למימוש נכסים.

רובין ייצג את בזק, יחד עם עו"ד ליאור פורת, בתביעה נגזרת שהוגשה נגדה ונגד שאול אלוביץ' בגין חלוקת הדיווידנדים האגרסיבית שביצעה בזק בשנים הראשונות לאחר שנרכשה בידי אלוביץ', וכללה הפחתת הון של כ–3 מיליארד שקל. הדיווידנדים חולקו על ידי בזק כדי לסייע לחברה האם בי־קום להקטין חוב עצום בסך כ–3.9 מיליארד שקל, שנבע מהלוואה שנטלה בתחילת 2010 מידי קונסורציום מממנים בראשות בנק הפועלים, לצורך רכישת בזק. בסופו של דבר, תביעת הנגזרת נדחתה בידי בית המשפט. גם בית המשפט העליון דחה את הערעורים שהוגשו בגין ההחלטה.

בנוסף, שותפו של רובין, עו"ד ארז הראל, ראש תחום הצווארון הלבן במשרד גורניצקי, מייצג את מיקי ניימן, סמנכ"ל הכספים של חברת yes, הנמצאת בבעלותה המלאה של בזק. ניימן חשוד כי פעל יחד עם מנכ"ל yes רון איילון להטות את תזרים המזומנים של חברת הטלוויזיה בלוויין. לפי החשד, הם עשו זאת כדי לאפשר ליורוקום תקשורת לקבל תשלומים מותנים נוספים בגין עסקת בעלי עניין שבוצעה ב–2015, שבמסגרתה יורוקום מכרה לבזק 50.2% ממניות yes תמורת 680 מיליון שקל, בעוד מעריכי שווי חיצוניים, ובהם מריל לינץ' ובנק אוף אמריקה, העריכו את שווייה של yes ב–200–300 מיליון שקל בלבד.

יורוקום תקשורת נהנתה מתשלומים נוספים בגין הסדר מס ובגין עמידה ביעדים שנקבעו ל–yes, כך שסך התקבולים של יורוקום הגיעו לכמיליארד שקל. הסכום שימש אותה לפירעון חובות לבנקים, ובו 300–400 מיליון שקל שקיבל הפועלים. כעת ייתכן שהבנקים יידרשו להחזיר לפחות חלק מהסכומים האלה.

המקרה של אלוביץ' אינו המקרה היחיד שבו רובין ומשרדו גוזרים קופונים נדיבים מהצרות שאליהן נקלע בנק הפועלים. רובין מוביל את הייצוג של הצוות המשפטי הישראלי בחקירות המס שעמן מתמודד בנק הפועלים מול הרגולטורים בארה"ב. לפי החשד, הבנק סייע ללקוחות אמריקאים להתחמק מתשלום מס בעשור הקודם. עד כה, חקירת המס עלתה לבנק הפועלים כ–300 מיליון שקל בייצוג וייעוץ משפטי, ולהערכת גורמים במערכת הבנקאות ובענף המשפט, משרד גורניצקי — המעסיק צוותים שלמים העוסקים בנושאים הקשורים בחקירה — נהנה מהכנסות של 50–100 מיליון שקל לפחות.

מנכ"ל בנק הפועלים, אריק פינטו

בינתיים, האסטרטגיה שבה בחר רובין עבור בנק הפועלים אינה מוכיחה את עצמה. החקירות עלו לבנק כ–1.4 מיליארד שקל (כולל תשלום ליועצים משפטיים), והן רחוקות מלהסתיים.

רובין גם "נהנה" מהסתבכותו של הפועלים מול לווים גדולים אחרים, כמו אליעזר פישמן ונוחי דנקנר. משרדו מייצג את הבנק בהליכים משפטיים ועסקיים שונים הקשורים ללווים האלה.

בנק הפועלים הוא הנושה השני בגודלו של קבוצת יורוקום שבשליטת אלוביץ', עם חוב של כ–500 מיליון שקל. כל אחד משלושת הבנקים שהגישו בשבוע שעבר את הבקשה למנות בעלי תפקידים ביורוקום תקשורת ביקש למנות אדם מטעמו — ומטעם הפועלים, התבקש בית המשפט למנות את רובין, כדי שיפקח על הנעשה בחברה וידאג למימוש הנכסים שישרתו את הנושים.

במשרד גורניצקי ושות' סירבו להגיב לידיעה.