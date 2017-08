בגיבוי של שקד: אי.די.בי רוצה להחזיר את הפירמידות

מוועדת הריכוזיות וחוק הריכוזיות עולות שתי תובנות מרכזיות: האחת - פירמידות עסקיות הן נזק למשק ולרמת החיים של הציבור; השנייה - הצורך לנתק נכסים פיננסים וריאלים. באמצעות מבנה עסקי הבנוי ממספר רב של "שכבות" (חברות בנות, חברות נכדות, חברות נינות וכך הלאה) יצרו טייקונים מנגנון שבו הרוב המוחלט של המניות של החברות התפעוליות בתחתית הפירמידות נמצא בידי הציבור - בעוד השליטה נמצאת בידי הטייקונים.

כשאדם שולט בעסק שאינו באמת שלו, נוצר מבנה המעודד "תיעול" (מהמילה תעלה) של כספים מהחברות השייכות לציבור אל כיסיו של בעל השליטה שבראש הפירמידה. איך? על ידי עסקות בעלי עניין, מינוי הנהלה ומקורבים בשכר עצום, עסקות לא כלכליות לטובת האינטרסים - והרשימה חלקית.

הפירמידות גם מאפשרות השפעה על הרגולטורים, על תקציבי פרסום, על לוביסטים ועל תשלומי מסים באמצעות העברת הפסדים מחברה לחברה. כבר בזמן שהתקיימו דיוני ועדת הריכוזיות גילו חבריה שקבוצת אי.די.בי, אז בשליטת נוחי דנקנר, היא הסמל והדוגמא המובהקת לתופעת הריכוזיות והפירמידות שאיפיינו את המגזר העסקי בישראל.

נוחי דנקנר מוטי מילרוד

הפירמידה של דנקנר כללה שכבות רבות, כולל פרטיות. הוא היה ממונף, מפוזר והשליט את כוחו על ענפים רבים. הוא ביצע עסקות בעלי עניין כמו מכירת ישראייר; מנהלים ודירקטורים בפירמידה עבדו יותר עבורו מאשר עבור החברה ששילמה להם את המשכורת; והוא ביצע עסקות לא הגיוניות - כמו רכישת "מעריב". כדי להתמודד עם כשלי השוק הללו, חוק הריכוזיות קבע שעל אנשי עסקים חלה חובה "לקפל" את הפירמידות שלהם ל-3 שכבות לכל היותר עד סוף 2017, ול-2 שכבות עד סוף 2019. רובם עשו כך.

אבל לא אי.די.בי, בה השליטה עברה מידיו של נוחי דנקנר לאיש העסקים אדוארדו אלשטיין. אי.די.בי ואלשטיין הודיעו כי לא יעמדו בזמנים שהחוק הקציב, ולכן הם שוקלים לעשות תרגיל: חברת האחזקה המרכזית של הקבוצה, דיסקונט השקעות (דסק"ש), תימכר לחברה אישית של בעל השליטה אלשטיין, כשהמימון לעסקה יינתן לו על ידי אי.די.בי עצמה.

אל אף שאין חוק המחייב אותו בכך, אלשטיין המתין בימים האחרונים, כשמרבית המדינה בחופש, לאישור של שרת המשפטים איילת שקד לביצוע התרגיל הפיננסי הזה. מדוע? כי במשרד המשפטים מכירים מזה זמן את הפרצה המשפטית שנותרה בחוק הריכוזיות, ואף החלו לעבוד על תיקון שיסגור אותה - כולל מתן שהות לאי.די.בי לבצע את קיפול הפירמידה בהתאם לחוק.

אדוארדו אלשטיין מוטי מילרוד

שקד התלבטה. בצד אחד עמדו אנשי משרדה שהזהירו מפני שמיטת השטיח מתחת לחוק הריכוזיות כולו, בחסות הפרצה והתקדים שייווצר. מנגד עמד יו"ר רשות ניירות ערך שמואל האוזר, הטוען שקיפול פירמידות מפחית את מספר החברות בבורסה ופוגע בה. בסוף השבוע שעבר שקד הכריעה: היא תשאיר את החוק ללא שינוי - ובכך היא מעניקה אור ירוק לאלשטיין ואי.די.בי להשתחל בפרצה. זו אפילו לא הפרצה היחידה בחוק: גם האפשרויות להשאיר בתוך פירמידה שכבות אם הן חברות זרות - פוגעת ברעיון של חוק הריכוזיות.

זו תהיה שגיאה להשאיר את הפרצות הללו. ראשית, התרגיל הפיננסי שאי.די.בי מתעתדת לבצע הוא פיקטיבי: חברה נותנת לבעל השליטה את הכסף כדי לקנות חברה בת, ללא שינוי במבנה האינטרסים של בעל השליטה. שנית, המהלך, והאישור בשתיקה של משרד המשפטים, יסמן לחברות בהווה ובעתיד איך לעקוף את חוק הריכוזיות ולערער אותו. ובעיקר, המהות נפגעת: אנשי עסקים ימשיכו לשלוט בחברות שבהן יש להם מעט מניות (אנשי מימון מתארים את המצב הזה באמצעות המונח No Skin In The Game) - ולכן שוב יהיה להם אינטרס לבזוז אותן, כפי שדנקנר עשה בא.ידי.בי וכפי ששאול אלוביץ עשה לאחרונה לבעלי המניות בבזק בעסקת yes.

לאחר כעשור של מלחמה ציבורית נגד הריכוזיות ונגד הפירמידות, מגובה במסקנות דו"ח ועדת הריכוזיות, יהיה זה לעג לרש אם דווקא אי.די.בי, באישור עקרוני של משרד המשפטים, תהיה זו שתמוטט את חוק הריכוזיות (כאשר על הסיפור הזה ראוי להוסיף תעלולים שאלשטיין עשה למשרד האוצר בשאלת מכירת חברת כלל ביטוח, בניגוד להתחייבויותיו כתנאי לקבלת היתר השליטה). הפתרון למצב שנוצר הוא תיקון מהיר לפרק הפירמידות בחוק הריכוזיות - וסגירת הפרצות שבו.