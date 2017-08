מחזיקי האג"ח של קבוצת אלון הצביעו נגד מכירה כפויה של מניית דלק US

מחזיקי האג"ח של קבוצת אלון הצביעו נגד מכירה כפויה של 7.5% ממניות דלק US. האישור התקבל ברוב של 80% מקרב המחזיקים שהשתתפו באסיפה, ופירושו ויתור על סעיף בהסדר החוב המאפשר למחזיקים לדרוש מהחברה למכור את מניותיה בדלק US בשוק, בהתקיימם של תנאים מסוימים. קבוצת אלון תוכל כעת להמשיך במגעים עם ארקו למכירת בלוק המניות בתמורה לכ-125 מיליון דולר.

לקבוצת אלון, שבשליטת שרגא בירן והקיבוצים, חוב של 1.6 מיליארד שקל, רובו למחזיקי האג"ח. באחרונה גיבשה הקבוצה הסדר חוב עם מחזיקי האג"ח, שבו נקבע – בין היתר - שאם מחיר המניה של דלק US יירד מתחת ל–22 דולר למשך חמישה ימים רצופים, המחזיקים יוכלו לדרוש מכירה כפויה של המניות. בחודש האחרון איבדה דלק US כ–20% וירדה למחיר של 21.6 דולר. בעקבות הירידה, הנאמן, הרמטיק, הודיע על כינוס אסיפה בהולה. לאחר האסיפה התקיימה הצבעה בנוגע לוויתור על הדרישה למכור את מניות דלק US.

דלק US מחזיקה ומפעילה בתי זיקוק, צינורות להולכת דלקים ותחנות תדלוק ברחבי ארה"ב. החברה, שנסחרת בוול סטריט לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר, השלימה בתחילת יולי מיזוג עם אלון USA. החברה הממוזגת מחזיקה בשלושה בתי זיקוק בעלי כושר זיקוק מצרפי של יותר מ-300 אלף חביות ביום; מפעלי אספלט, רשת של 307 תחנות תדלוק וחנויות נוחות בטקסס ובניו-מקסיקו, וכמו כן בפעילות לוגיסטית של צינורות הולכה של נפט ודלקים ומכלי אחסון. בין המחזיקים הבולטים במניית דלק US לצד קבוצת אלון (7.5%) ניתן למנות גופים פיננסיים וקרנות מובילות בארה"ב כגון Blackroak ,Vanguard ,FMR ,Wellington ועוד, שאף הגדילו את אחזקתם במניה בתקופה האחרונה.

אבי גפן, מנכ"ל אלון, מסר: "אנו מברכים על החלטת מחזיקי איגרות החוב, שראו לנגד עיניהם את טובת החברה ומחזיקי החוב. עתה, עם הסרת סעיף המכירה הכפויה, מניית דלק US צפויה להציג את תוצאות הסינרגיה עם אלון USA תוך שיפור הביצועים של החברה הממוזגת, הפחתת עלויות, ייעול ומימוש יתרון הגודל. דלק צפויה לרווח תזרימי (EBITDA) של כמיליארד דולר בשנים הקרובות, ואנו מאמינים שההחזקה במניות תאפשר לפרוע בקרוב חלק משמעותי מהחוב של אלון".