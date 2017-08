הסדר החוב של אלון בסכנה – מי עשוי להיות הנהנה העיקרי?

אריק קוטלר, בעל השליטה בארקו אחזקות, פיתח בשנים האחרונות תיאבון מוגבר לנכסים בענף תחנות הדלק בארה"ב, ונראה כי הוא עשוי לנצל את הסדר החוב השברירי בקבוצת אלון, שנמצאת בהפרה של אחד הסעיפים בהסדר, להמשך ההתרחבות בענף הדלק בארה"ב.

ארקו, שבשליטת קוטלר ואיש הנדל"ן מוריס וילנר (65%), דיווחה אתמול על מו"מ עם קבוצת אלון הפרטית לרכישת 7.5% ממניות דלק US, בשווי של 125 מיליון דולר, שאותן מחזיקה אלון. לפי מתווה העסקה, מניות דלק US יירכשו בהתאם לשווי השוק שלהן (או קרוב אליו), כנגד המחאת חלק מהחוב של קבוצת אלון למחזיקי האג"ח ומרכיב מזומן לארקו, תוך שילוב מנגנוני אפסייד שעשויים להגדיל בעתיד את התמורה. בתגובה לדיווח, מניית ארקו עלתה 0.5%.

מנכ"ל קבוצת אלון אבי גפן

דלק US נפלה ב-20%

קבוצת אלון נמצאת בבעלות ביילסול (52%) שבשליטת שרגא בירן (80% בידי בירן ו–20% בידי דודי ויסמן) והקיבוצים (48%). לקבוצת אלון יש חוב של 1.6 מיליארד שקל, רובו למחזיקי האג"ח ומקצתו לבנק הפועלים ולרשות המסים. באחרונה גיבשה הקבוצה הסדר חוב עם מחזיקי האג"ח. בהסדר נקבעו כמה התניות. אחת מהן מאפשרת למחזיקים לדרוש מימוש של מניות דלק US, אם מחיר המניה יירד מתחת ל–22 דולר למשך חמישה ימים רצופים.

לניתוח מפורט של ביצועי החברות החזקות במשק היכנסו לטבלת הרכב המדד

בחודש האחרון איבדה מניית דלק US כ–20% ל–21.6 דולר. הירידה נבעה מגורמים עונתיים ומהירידה במחיר הנפט, שהביא לירידה במרווחי הדלקים. בעקבות הירידה במניה, הנאמן למחזיקי האג"ח של אלון, הרמטיק, הודיע ביום ראשון על כינוס אסיפה בהולה לאתמול. באסיפה ניתן עדכון למחזיקי האג"ח בנוגע למתווה העסקה המתגבש, ובכלל זאת הוצג המנגנון המוצע לפירעון החוב העתידי ומנגנון האפסייד. באסיפה עלה שמה של ארקו כרוכשת הפוטנציאלית, ולכן נדרשו בארקו להוציא דיווח למשקיעים בבורסה. באסיפה אתמול הוחלט כי תיערך הצבעה בקרב מחזיקי האג"ח (ההצבעה תינעל היום), בנוגע לוויתור על הדרישה למכור את מניות דלק US, אם מחיר המניה יירד מתחת ל–22 דולר.

דלק US מחזיקה ומפעילה בתי זיקוק, צינורות להולכת דלק ותחנות דלק בארה"ב. החברה, שנסחרת בוול סטריט לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר, השלימה בתחילת יולי מיזוג עם אלון USA. החברה הממוזגת מחזיקה בשלושה בתי זיקוק בעלי כושר זיקוק מצרפי של יותר מ–300 אלף חביות ביום; במפעלי אספלט, ברשת של 307 תחנות דלק וחנויות נוחות בטקסס ובניו מקסיקו; וכן בפעילות לוגיסטית של צינורות הולכה של נפט ודלק ומכלי אחסון.

עד לפני כמה שנים נשלטה דלק US בידי יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק, שמכרה את מרבית אחזקותיה בהדרגה. כיום קבוצת אלון היא בעלת המניות הגדולה ביותר בדלק US. ירידת מחיר המניה בוול סטריט, שהביא, כאמור, לכינוס של מחזיקי האג"ח, חשף את המו"מ שהתנהל — והכניס את אבי גפן, מנכ"ל קבוצת אלון, למצב בעייתי של מכירת מניות דלק US תחת לחץ. את המצב החדש יכול קוטלר לנצל לטובתו, כדי לדרוש הנחה על מחיר המניות בשוק.

החוב של אלון נפרש בין 2018 ל–2028

בתחילת יוני הושלם הסדר החוב בקבוצת אלון בהיקף של כ–2 מיליארד שקל. במסגרת ההסדר, שאותו אישר בית המשפט, פרעה אלון חוב של 400 מיליון שקל למחזיקי האג"ח, בעוד בעלי השליטה הזרימו לחברה 40 מיליון שקל. עוד נקבע בהסדר, כי קרן החוב שנותרה נפרשה, כך שתיפרע ב–2018–2028; וכן נקבע שעד תחילת אוקטובר תגייס אלון לפחות 120 מיליון שקל, באמצעות הנפקה פרטית או ציבורית של מניות — אחרת יוכלו המחזיקים לדרוש פירעון מיידי של החוב.

אם יושלם גיוס ההון במועד, תוכל קבוצת אלון לבחור בין פירעון של מלוא החוב למחזיקי האג"ח — אופציה שנראית עדיין לא מעשית — לבין הקצאת 25% ממניות החברה למחזיקי האג"ח, כך שבעלי השליטה ידוללו לאחזקה של 60%–65% מקבוצת אלון.

אלון מחזיקה כיום בכמה נכסים — מניות דלק US, כאמור, בשווי של 125 מיליון דולר, 4% מהזכויות במאגר תמר דרך החברה הבת (80%) אלון גז (שווייה 775 מיליון שקל); 29% מחברות התפעול של כבישי האגרה, שכוללים את כביש 6, ו–8% בחברת תחנות הדלק דור אלון, ששוות פחות מ–100 מיליון שקל.

לאחר הירידה במניית דלק US, הערך הנכסי הנקי של קבוצת אלון (NAV) הוא 100–200 מיליון שקל. כלומר, לחברה עדיין יש עודף נכסים על פני התחייבויות.

ארקו, באמצעות החברה הבת GPM (78%), שמוחזקת בידי קרן DK וחברת Harvest Partners, ביצעה בשנים האחרונות מסע רכישות ענק בארה"ב של תחנות דלק. GPM מפעילה 970 תחנות דלק שאליהן צמודות חנויות נוחות, ומספקת דלק ל–135 תחנות דלק, המופעלות בידי צדדים שלישיים, ב–18 מדינות בארה"ב.

על רקע מסע הרכישות, מניית ארקו זינקה בשלוש השנים האחרונות בכ–150%, ושווי החברה טיפס ל–1.1 מיליארד שקל. בימים אלה עמלים בארקו על הנפקה של פעילות אספקת הדלק של GPM בארה"ב.

ארקו כבר פירסמה שתי טיוטות תשקיף לקראת ההנפקה. שותפות אספקת הדלק אחראית על רכישת הדלק מחברות האנרגיה הגדולות (בין השאר אקסון ואלרו), ומכירתו לתחנות שבבעלות GPM או למפעילי תחנות עצמאיים. לדלק US יש שותפות אספקת דלק דומה, כך שתיתכן סינרגיה בין שתי הפעילויות.