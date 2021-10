■ מעכשיו, תכנוני המס הגלובליים יצטרכו להיות יצירתיים עוד יותר. ביום שישי הצליח הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD) לאשר סוף סוף את רפורמת המס הגדולה בעולם זה 100 שנה. קבוצה של יותר מ-130 מדינות הודיעו כי יסכימו לאמץ שיעור מס חברות מינימלי גלובלי של 15%.

המשמעות של החלטה כזאת היא שמקלטי המס, שאיפשרו למרבית החברות הגדולות לא לשלם מסים, יתחילו להיעלם. ההסכם צפוי להניב למדינות אלה תוספת של 150 מיליארד דולר מתשלום מסים.

■ בוול סטריט המסחר נסגר בירידות בסוף השבוע, אבל לא בגלל הסכם המס - אלא בשל דו"ח תעסוקה מאכזב. מניות הארביטראז' הישראליות חזרו עם ארביטראז' שלילי של 0.5%.

■ אחד הטיעונים החזקים בעד השקעה במניות במחירי השוק הנוכחיים בוול סטריט הוא היעדר אלטרנטיבה. דורון צור מסביר כי כולנו יודעים לדקלם שהריבית על פיקדונות זניחה, שהתשואה השנתית על אג"ח ממשלתית של ארה"ב היא כ–1.5% — ושזה מתחת לקצב האינפלציה השנתי השוטף של 5%, אבל שהוא "זמני". אלא שגם אם נניח כי השד האינפלציוני אכן יחזור לבקבוק, כמו שרבים, ובראשם הבנק הפדרלי, צופים (או ליתר דיוק, מתפללים) — תשואת האג"ח הממשלתית נמוכה מהאינפלציה החזויה של 2% בשנה.

פרמיית הסיכון על אג"ח קונצרניות נמוכה מאוד גם היא, וגם בה התשואה שניתן לקבל, אחרי הפסדי אשראי שיהיו פה ושם, נמוכה מאוד. הכינוי שדבק בתופעה הזו הוא TINA — There Is No Alternative (אין אלטרנטיבה, בתרגום חופשי). בקיצור, אין במה להשקיע — פרט למניות. זה המוטו השולט.

בשוק ההון, המוטו השולט נוטה להיות נבואה שמגשימה את עצמה. אם אין במה להשקיע פרט למניות, כולם קונים מניות. לכן מחירן עולה, והנה המוטו השולט הוכיח את עצמו, וחוזר חלילה. אבל מה יקרה שתחזור האלטרנטיבה? זה יכאב.

■ המשרד לשוויון חברתי ורשות שוק ההון יצאו בפיילוט שבמסגרתו אזרחים בגיל 55 ואילך, שמקבלים מס הכנסה שלילי, יקבלו ייעוץ לפני פרישה. סוכני הביטוח שיתנדבו למיזם מתחייבים שלא לקבל בגין כך עמלה מחברות הביטוח. משום מה, אנחנו לא בטוחים שהסוכנים יהיו אובייקטיבים בהמלצותיהם.

ביום חמישי נבחר מנכ"ל חדש למגדל, שגיא יוגב, השאלה היא אם הוא יצליח להתמודד עם הצרה הישנה.

