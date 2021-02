דני יתום מונה לנשיא חברת סייבר שנסחרת בשוק ה-OTC בארה"ב

דני יתום, לשעבר ראש המוסד ועד לאחרונה יו"ר מפלגת ותיקי ישראל, מונה לתפקיד נשיא חברת WHEN, חברת אבטחת סייבר שנסחרת בבורסת OTC בארה"ב. שוק "מעבר לדלפק" ‏(OTC - Over the Counter‏) הוא זירת מסחר בארה"ב המאפשרת קנייה ומכירה של ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסות ראשיות כמו נאסד"ק או בורסת ניו יורק.

קבוצת WHEN - World Health Energy Holdings מפתחת פתרונות אבטחת מידע לשוק ה-B2C וה-B2B. הטכנולוגיה שהחברה מפתחת עוקבת אחר התנהגות אנושית בזמן שימוש במכשירים. חטיבת אבטחת הסייבר של הקבוצה מפתחת כלי אבטחת מידע לקהלים שונים שמסוגלים לחזות איומי סייבר פנימיים וחיצוניים.