אחד הטיעונים החזקים בעד השקעה במניות במחירי השוק הנוכחיים בוול סטריט הוא היעדר אלטרנטיבה. כולנו יודעים לדקלם שהריבית על פיקדונות זניחה, שהתשואה השנתית על אג"ח ממשלתית של ארה"ב היא כ–1.5% — ושזה מתחת לקצב האינפלציה השנתי השוטף של 5%, אבל שהוא "זמני".

אלא שגם אם נניח כי השד האינפלציוני אכן יחזור לבקבוק, כמו שרבים, ובראשם הבנק הפדרלי, צופים (או ליתר דיוק, מתפללים) — אז תשואת האג"ח הממשלתית נמוכה מהאינפלציה החזויה של 2% בשנה. פרמיות הסיכון על אג"ח קונצרניות נמוכות מאוד גם היא, וגם בה התשואה שניתן לקבל, אחרי הפסדי אשראי שיהיו פה ושם, נמוכה מאוד. הכינוי שדבק בתופעה הזו הוא TINA — There Is No Alternative (אין אלטרנטיבה, בתרגום חופשי).