זה שימושי

מחקר שנעשה בקרב סטודנטים ובדק את המוטיבציה לרכל, מצא שהגורם המשמעותי ביותר היה איסוף מידע. בנוסף, רכילות על מישהו במעגל החברתי שנוהג בניגוד לנורמה המקובלת, נתפשת כחיובית ואף כניסיון להגן על הקבוצה.

Beersma, B. and Van Kleef, G., 2012. Why People Gossip: An Empirical Analysis of Social Motives, Antecedents, and Consequences. Journal of Applied Social Psychology, 42(11), pp.2640-2670.