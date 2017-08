חתולים או כלבים?

נדמה כי העולם מתחלק לשני מחנות: חובבי כלבים מול חובבי חתולים. חתולים נתפשים כחיה אנטיפתית, ויש הטוענים כי הם בכלל שונאים בני אדם. ואולם, ייתכן שחתולים דווקא אוהבים אינטראקציה עם בני אדם יותר מאשר אוכל. במחקר שנערך באוניברסיטת אורגון הוצגו בפני חתולים גירויים שונים: מזון, צעצועים, ריחות ואינטראקציה עם בני אדם. גם חתולי הרחוב וגם החתולים הביתיים העדיפו באופן מובהק את קרבת בני האדם, אפילו לפני המזון.

אנדריי מיסינג

למרות זאת, כלבים מעניקים לבעליהם יותר אהבה מחתולים - ומחקר שערך חוקר המוח פול זאק אימת את התחושה הזאת. זאק בדק את רמות האוקסיטוצין, המכונה "הורמון האהבה", המופרש אצל חתולים וכלבים לאחר משחק עם בעליהם. אצל כלבים עלתה הרמה הממוצעת ביותר מ–57%, בעוד שאצל חתולים רק ב–12%.



כלבים כל כך אוהבים את בעליהם, עד שהם רגישים ליחס של אנשים אחרים כלפיהם. מחקר שנערך בקיוטו שביפן הראה כי כלבים לא רצו לקחת אוכל מאנשים זרים שסירבו לעזור לבעליהם. לאנשים שנרתמו לעזרה, לעומת זאת, הם התייחסו בחיוב.

ברגש אולי אי אפשר להתחרות בכלבים, אך בכל הנוגע לחוכמה, חתולים לא נופלים מהם. חוקרים יפנים ערכו ניסוי ב–49 חתולי בית ובדקו אם הם זוכרים באיזה מיכל הוגש להם המזון רבע שעה אחרי הארוחה. החתולים עמדו במשימה והפגינו "זיכרון אירועי" - תכונה שמקושרת למודעות עצמית וקיימת גם בכלבים. בנוסף, הצליחו החתולים לא פחות מכלבים במבחנים שבחנו הבנה של מחוות והבעות פנים של בני אדם.

האם יש מאפיינים משותפים לחובבי חתולים מול חובבי כלבים? מחקר שנערך בפייסבוק בשנה שעברה בקרב מדגם של 160 אלף משתמשים בארצות הברית מצא כי כמה מהסטיגמות הרווחות הן נכונות: 30% מבעלי החתולים ברשת החברתית הם רווקים, לעומת 24% מבעלי הכלבים. ובכלל לבעלי הכלבים יש יותר חברים בפייסבוק מאשר למלטפי החתולים.



