הרווח השנתי יצא נמוך מדי? נזיז הוצאות לשנה הבאה - ונתגלגל

ביוני האחרון החלה להתגלגל פרשה שמטלטלת את שוק ההון. רשות ני"ע פתחה בחקירה גלויה נגד שאול אלוביץ', בעל השליטה בפירמידת יורוקום ( בזק) ובכירים נוספים בקבוצה, בחשד לעבירות מרמה ודיווח לקוי לשוק ההון. במרכז החקירה עומדת עסקה שבוצעה ב־2015, ובה רכשה בזק מיורוקום הפרטית של אלוביץ' את השליטה (50.2%) בחברת הלוויין yes בתמורה לכ־680 מיליון שקל במזומן.

פרט לתשלום במזומן בעסקה שאיפשרה לאלוביץ להיפגש עם מאות מיליוני שקלים – נקבע גם מנגנון תשלום נוסף של 170 מיליון שקל, שהותנה בביצועים הכספיים של yes בשנים הבאות. רשות ני"ע חושדת כי בכירים בקבוצת בזק ביצעו מניפולציות בדו"חות הכספיים של yes, כך שאלוביץ' יזכה גם לתשלום מותנה הביצועים. לפי החשד, חלק מהתוצאות הכספיות של yes "בושלו" כך שהחברה הצליחה לעמוד ביעדי הרווח שהוגדרו.

הפרשה בבזק עדיין נמצאת תחת חקירה, ולא הוגש כתב אישום נגד מי מהמעורבים. עם זאת, היא העלתה לסדר היום סוגייה מעניינית: עד כמה "ניהול רווחים" בדו"חות הכספיים הוא פעולה לגיטימית – ומתי הוא נהפך לעבירה פלילית?

חשוב להדגיש שניהול רווחים (Earnings Management) הוא פרקטיקה חוקית ולגיטימית שנפוצה בקרב חברות ציבוריות, ונועדה להשפיע על גובה הרווחים. ניהול רווחים יכול להיעשות בדרכים שונות: בתזמון מועד קבלת החלטות עסקיות (למשל, מתי לקנות או למכור נכס) או באמצעות כללי החשבונאות, שמאפשרים למנהלים מידה לא מעטה של שיקול דעת בדיווחים הכספיים.

ד"ר עודד רוזנבאום: "שיטת המחקר שלנו נולדה משיחות שקיימנו עם אנליסטים, שהסבירו לנו שבמקרה של חשד לניהול רווחים, הם ייזהרו בניסוח השאלות בשיחות הוועידה, וזאת מאחר שהם חשופים לתביעות. אם אתה מאשים מנהלים בצורה לא מבוססת בניהול רווחים - זה בעייתי"

ברוב המקרים, ניהול רווחים נועד "למתן" תנודות ברווחיהן של חברות ציבוריות בדו"חות הרבעוניים והשנתיים. כלומר, בתקופות טובות שבהן הרווח עולה, מנהלי החברות יעדיפו "להחביא" חלק מהרווחים כדי שבתקופות פחות טובות, הם יוכלו לשלוף אותם ולהגדיל את הרווח השוטף. בשיטה הזאת הרווח של החברות תנודתי פחות – כמו שרוב המשקיעים מעדיפים.

עמידה בציפיות האנליסטים היא סיבה משמעותית נוספת לניהול רווחים. אנליסטים, בעיקר בחברות ציבוריות אמריקאיות, מפרסמים מדי רבעון תחזיות לביצועי החברות. כלל התחזיות משוקללות כ"קונסנזוס האנליסטים" או כממוצע התחזיות. אם, לדוגמה, צפי האנליסטים הוא שהרווח השנתי של חברה יהיה דולר למניה, הרי שכל סטייה כלפי מטה תתפרש כאיתות שלילי. לכן, החברות ובמיוחד המנכ"לים יעשו מאמץ כדי לעמוד ברווח החזוי – כשחלקם ייעזרו בפרקטיקות של ניהול רווחים.

כיצד ניתן להבדיל בין חברות שמציגות תוצאות מיטביות אמיתיות, לבין כאלו שנעזרו בניהול רווחים להסוואות מצבן העסקי הממשי? על שאלה זו ניסה לענות מחקר חדש שפרסמו לאחרונה ד"ר עודד רוזנבאום מאוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון שבוושינגטון די.סי, וד"ר יואן ג'י מהאוניברסיטה הפוליטכנית של הונג קונג. "הספרות האקדמית מתייחסת לחברות שהצליחו לעמוד ביעד הרווח בפער קטן מאוד כחשודות בניהול רווחים. הנחת המוצא שלנו במחקר היתה שלא כולן עשו זאת, לכן ניסינו להבין מי מבין החברות שהציגו ביצועים מעל תחזיות האנליסטים אכן ניהלו רווחים", אומר רוזנבאום בראיון למגזין TheMarker. "צניחה במחיר מניה בעקבות החטאת התחזיות משפיעה על הקריירה של המנהלים ועל התגמול שלהם. מסיבה זו קיים חשד שמנהלים שהיו קרובים מאוד ליעד הרווח, אבל לא השיגו אותו, ישתמשו בטכניקות לניהול רווחים".

איך מנכ"ל יכול להשפיע על רווחים של חברה ציבורית?

"הוא יכול לחתוך בהוצאות ולהעמיס אותן על השנה הבאה. זה נכון במיוחד להוצאות מחקר ופיתוח והוצאות הנהלה וכלליות. המנכ"ל יכול לבחור לדחות את חלוקת הבונוסים מסוף השנה לינואר. זה נכון גם להעלאות שכר. אלה דברים שניתן לעשות בקלות. המנכ"ל יכול להקטין את הוצאות השיווק. חשוב להדגיש שזה לא נחשב הונאת משקיעים, אלא ניהול רווחים. סוג של 'הטעיית משקיעים' שמותרת בחוק. הבעיה היא שאני, כמשקיע, צריך להבין אם החברה באמת השיגה את יעד הרווח שנקבע לה".

מה לומדים בשיחות ועידה

פול סרביינס (משמאל) ומייקל אוקסלי. ניסחו חוק ב-2002 כדי להתמודד עם מצגי שווא בדו"חות כספיים בלומברג

קבוצת המחקר של רוזנבאום כללה חברות שהצליחו לעמוד בתחזיות האנליסטים בטווח מצומצם של עד 5 סנטים מעל ממוצע התחזיות. כדי לנסות ולזהות מי החברות שניהלו רווחים, נעזר רוזנבאום בטכניקת מחקר ייחודית: הוא בחן את תמלולי "שיחות האנליסטים" – שיחות הוועידה הקבועות שעורכות חברות עם אנליסטים לאחר פרסום הדו"חות. לשם כך, הוא נעזר במאגר של כ־16 אלף שיחות ועידה מתומללות של כ־3,000 חברות. "שיחות הוועידה מתחילות בדיווח של החברה, המנכ"ל ובעלי תפקידים על תוצאות הרבעון, ואז עוברים לשלב השאלות והתשובות. זה החלק שעניין אותנו", הוא אומר. "ניסינו לבדוק מתוך התמלולים באילו שיחות עלו נושאים שקשורים לניהול רווחים. יודגש, שהאנליסטים לא מטיחים את החשדות לניהול רווחים בצורה מפורשת בפני החברה; הם שואלים שאלות עקיפות. לכן, ניסינו לאתר מלים שקשורות להוצאות מחקר ופיתוח, הוצאות שיווק או הוצאות הנהלה וכלליות, כלומר סוג הוצאות שלמנכ"ל יש עליו שליטה יחסית. מהשיחות האלה בודדנו חברות שסיווגנו כחשודות בניהול רווחים".

איך הבנתם שאלה חברות שמנהלות רווחים? המילים הרי יכולות להיאמר גם ללא קשר לניהול רווחים.

"נכון, הבדיקה יכולה גם 'לתפוס' דברים אחרים, לכן גיבינו אותה גם במבחנים אחרים. קבוצת הביקורת היתה חברות שהחטיאו את התחזיות בעד 5 סנטים. לגביהן, החשד שניהלו רווחים הוא די קטן. מצאנו שקבוצה זו מתנהגת באופן שונה מקבוצת הניסוי שלנו.

"בשלב הבא בדקנו אם המשקיעים יכולים להבחין בחברות שמנהלות רווחים על ידי בדיקה של תגובת המניה בשוק. התזה שלנו היתה שמניותיהן של חברות החשודות בניהול רווחים יגיבו בצורה שלילית לתוצאות – כלומר, המניות שלהן ייסחרו בירידות. הירידות נובעות מהפחתת התחזיות על ידי האנליסטים ומתגובת משקיעים אחרים בשוק, שביצעו ניתוח עצמאי לדו"חות הכספיים. מצאנו שהשוק הגיב באופן שלילי ככל שהיו יותר דיבורים בשיחות הוועידה על פריטים חשבונאיים שקל לחברה להקטין אותם.

"בנוסף, בדקנו את ההוצאות של החברות החשודות בניהול רווחים בשנה שלאחר פרסום הדו"חות. גילינו שככל שיש יותר עדויות לניהול רווחים בשיחות הוועידה, כך ההוצאות בשנה שלאחר מכן גדלו. העובדה שבשנה מסוימת היתה ירידה יוצאת דופן בהוצאות ובשנה שלאחר מכן היה גידול, מעידה שהיה כאן צעד זמני, חד־פעמי, שמצביע על ניהול רווחים.

"המסקנה שלנו היתה שהמשקיעים בשוקי ההון יכולים לזהות איזה חברות מבין קבוצת חברות שהצליחה לעמוד בתחזיות אנליסטים במרווח קטן, אכן נעזרה בניהול רווחים לשיפור תוצאותיה".

המחקר שלכם התמקד בבדיקה כמותית של נתונים. האם נעזרתם בשיחות עם אנליסטים? פגשתם אותם בכלל?

ברנרד אברס, המנכ"ל לשעבר של וורלדקום, ואשתו ב-2005. הפך הפסדים לרווחים אי־פי

"שיטת המחקר שלנו נולדה משיחות שקיימנו עם אנליסטים, שהסבירו לנו שבמקרה של חשד לניהול רווחים, הם ייזהרו בניסוח השאלות בשיחות הוועידה, וזאת מאחר שהם חשופים לתביעות. אם אתה מאשים מנהלים בצורה לא מבוססת בניהול רווחים – זה בעייתי. הניסוח הזהיר קשור גם לכך שאנליסטים שואבים את המידע שלהם מהחברות עצמן. אם האנליסט יהיה אגרסיבי מדי, הקשרים שלו עם החברות יהיו בסכנה, והן אפילו עשויות שלא לאפשר לו לשאול שאלות בשיחת הוועידה".

טוענים לא פעם שהאנליסטים הם שופר של החברות המסוקרות ושהם אינם ביקורתיים באמת.

"באופן כללי, מבחנים אמפיריים מצביעים על כך שהאנליסטים מוטים. השאלה היא אם ההטיה נובעת מניסיון להטעות את המשקיעים או מסיבות פסיכולוגיות כלשהן. בעבר היה חשש להטיה של האנליסטים מאחר שבנקי ההשקעות שאליהם הם שייכים הם אלה שהובילו במקביל את ההנפקות של החברות. עלה חשש שאנליסטים עלולים לדחוף את המניה. אבל אני חושב שכיום יש הפרדה מוחלטת בין האגפים. לכן, אני סבור שהאנליסטים בארצות הברית בסך הכל עושים את העבודה".

איך ניתן ליישם את מסקנות המחקר?

"המחקר שלנו פותח צוהר לעולם התוכן בשיחות הוועידה – הוא מראה ששיחות הוועידה הן כלי בעל ערך. חשוב שמשקיעים יצטרפו לשיחות או יקראו את התמלול שלהן. מעבר לכך, המחקר עשוי להיות רלוונטי לקרנות גידור. כבר כיום יש לא מעט קרנות שעושות ניתוח טקסטואלי באמצעות אלגוריתמים. ניתוח שיחות ועידה תוך זמן קצר יחסית יכול לסייע להן לנבא מגמות ולנפק פקודות מסחר מהירות".