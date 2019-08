כישלון כלכלי? מחקר חדש טוען שהמודל הקיבוצי ממשיך לשגשג - גם במאה ה-21

זמן רב חלף מאז שהקיבוצים בישראל נחשבו מודל אידיאלי של התיישבות שיתופית, אבל פרופ' רן אברמיצקי, שחוקר את ההיסטוריה שלהם מנקודת מבט כלכלית, חושב שגם בעולם היפר-קפיטליסטי יש להם עדיין הרבה מה להציע ■ מגזין TheMarker

כשם שבספר "הערים הסמויות מעין" של איטאלו קאלווינו, מרקו פולו מוצא את ונציה בכל עיר שהוא רואה, כך רואה פרופ' רן אברמיצקי את הקיבוץ בכל מקום שבו הוא נמצא. אברמיצקי, כלכלן בכיר באוניברסיטת סטנפורד, עזב את ישראל וקיבוציה לטובת אמריקה כבר לפני 20 שנה, אבל נראה שהקיבוץ לא עזב אותו. לאחרונה פרסם בהוצאת פרינסטון את הספר The Mystery of the Kibbutz: Egalitarian Principles in a Capitalist World ("תעלומת הקיבוץ: ערכים שוויוניים בעולם קפיטליסטי"), שמהדורתו העברית צפויה לראות אור בשנה הקרובה. בספר, שהוא פרי מחקר כלכלי של יותר מעשור, בוחן אברמיצקי את המודל הכלכלי של התנועה הקיבוצית במשך 100 שנים, החל...