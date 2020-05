המינון המושלם

אחד הדברים המרכזיים שיוטמעו לאחר משבר הקורונה הוא השילוב האידיאלי בין עבודה מהבית לעבודה מהמשרד. להפתעתי, למדתי שעבודה מהבית היא פשוט יעילה מאוד – You Get Shit Done. הפגישות הן לעניין, הן קצרות יותר, הן ממוקדות, במהלך היום אנשים לא מפריעים לריכוז עם שאלה קצרה או הערה ואין הסחות דעת. לכן אני סבור שחברות רבות יאפשרו מעתה עבודה מהבית. עם זאת, עבודה מהבית היא פחות יצירתית, כלומר, אפשר לסיים משימות מהבית בקצב גבוה, אבל קשה לעשות סיעור מוחות ולדון בבעיות קשות באמת. אין תחליף להסתגרות בחדר ישיבות במשך כמה שעות עם הצוות ולדיון בבעיות עד שיוצא עשן לבן.